Путин поздравил православных с Пасхой

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Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан, а также всех граждан страны, отмечающих праздник. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — обратился российский лидер к гражданам.

Он также отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви и иных христианских конфессий, нацеленную на решение социальных проблем, поддержание гражданского мира, а также развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем. И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей»,—подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал россиянам здоровья, радости и благополучия.

В ночь с 1 на 2 мая Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя, пишут "Известия".