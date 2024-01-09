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Путин подписал указ о принятии в российское гражданство американского боксера Кевина Джонсона

9 января 2024 22:39
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Джонсон в 2023 году выразил желание получить гражданство РФ и заявил о намерении сменить имя на Кевин Владимирович.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство американского боксера Кевина Джонсона, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Джонсон в 2023 году выразил желание получить гражданство РФ и заявил о намерении сменить имя на Кевин Владимирович.

В активе 44-летнего Джонсона 60 боев на профессиональном ринге (36 побед, 22 поражения, 2 ничьих), в 2009 году он уступил в поединке за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) украинцу Виталию Кличко.

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