Путин поблагодарил сотрудниц химчистки, которые гладят ему рубашки

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудниц химчистки, которые готовят ему одежду для различных мероприятий, отметив, что всегда восхищается результатами их труда, передает ТАСС.

"Там, где я живу, в Огарево, есть химчистка. И там женщины работают. Спасибо большое за этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо, поблагодарить их", - отметил Путин во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос, кто крахмалит ему воротнички и гладит сорочки.

"Я их очень редко вижу. Но всегда восхищаюсь результатами их труда. Говорю это без всякой иронии. Потому что я, когда эти рубашки надеваю, смотрю, как будто они только что из магазина", - сказал президент.

Он добавил, что "особенно на таких мероприятиях, как сегодняшнее, когда миллионы людей на тебя смотрят, надо выглядеть прилично".