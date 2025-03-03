Я нашел ошибку
Главные новости:
В салоне автомобиля находились четыре человека, двое из них дети. Пострадавших приняли на борт спасательного судна и доставили на спасательную станцию.
В русле Волги, в затоне Ширчик, провалился под лед автомобиль
В качестве бортинженера Савиных совершил три космических полета — в 1981, 1985 и 1988 годах, проведя в космосе больше 252 суток.
Путин наградил летчика-космонавта Виктора Савиных орденом Гагарина
Специалист окончил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, после чего работал в разных странах.
Коллектив Приволжской ЦРБ пополнил врач-инфекционист
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
Правильная профилактика ОРВИ позволяет беременной женщине защитить себя и своего ребенка от возможных последствий заболевания.
Тольяттинский врач-гинеколог: «ОРВИ могут стать причиной развития серьезных осложнений у беременной женщины и ребенка»
 Водителя одного из тягачей зажало в кабине. Потребовалась помощь спасателей.
В Сызранском районе столкнулись два грузовика 
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Ставропольском районе на трассе Тольятти-Ягодное легковой автомобиль врезался в столб 
Сборная в марте в Москве сыграет товарищеский матч с Замбией.
Иван Сергеев и Александр Солдатенков вошли в расширенный состав сборной России
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.25
0.99
EUR 92.85
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
Музей Рязанова в Самаре проведет к Международному женскому дню
В Самаре сегодня отметят Масленицу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Путин наградил летчика-космонавта Виктора Савиных орденом Гагарина

3 марта 2025 23:26
121
В качестве бортинженера Савиных совершил три космических полета — в 1981, 1985 и 1988 годах, проведя в космосе больше 252 суток.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина дважды Героя СССР, летчика-космонавта Виктора Савиных. Соответствующий указ 3 марта появился на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Парламентская газета".

В документе глава государства отметил «большие заслуги в области исследования и использования космического пространства и активную общественную деятельность» награжденного.

Виктор Савиных родился 7 марта 1940 года в Кировской области. Работу в космической отрасли начал в 1969-м с должности инженера в отделе Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ныне Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева). Впоследствии в отряде космонавтов прошел полный курс подготовки к полетам на кораблях «Союз», орбитальных станциях «Салют» и комплексе «Мир».

В качестве бортинженера Савиных совершил три космических полета — в 1981, 1985 и 1988 годах, проведя в космосе больше 252 суток. Звания Героя Советского Союза удостоился в 1981-м и 1985-м, также является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» с первой по четвертую степень, трех орденов Ленина, ордена Почета и медали «За заслуги в освоении космоса».

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
3 марта 2025  21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
204
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
295
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
343
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
483
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
2 марта 2025  21:10
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
519
Весь список