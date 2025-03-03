Путин наградил летчика-космонавта Виктора Савиных орденом Гагарина

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина дважды Героя СССР, летчика-космонавта Виктора Савиных. Соответствующий указ 3 марта появился на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Парламентская газета".

В документе глава государства отметил «большие заслуги в области исследования и использования космического пространства и активную общественную деятельность» награжденного.

Виктор Савиных родился 7 марта 1940 года в Кировской области. Работу в космической отрасли начал в 1969-м с должности инженера в отделе Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ныне Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева). Впоследствии в отряде космонавтов прошел полный курс подготовки к полетам на кораблях «Союз», орбитальных станциях «Салют» и комплексе «Мир».

В качестве бортинженера Савиных совершил три космических полета — в 1981, 1985 и 1988 годах, проведя в космосе больше 252 суток. Звания Героя Советского Союза удостоился в 1981-м и 1985-м, также является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» с первой по четвертую степень, трех орденов Ленина, ордена Почета и медали «За заслуги в освоении космоса».