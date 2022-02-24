Психологи ИК-3 СО помогают адаптироваться осужденным к условиям в исправительном учреждении

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С этой целью проводится комплекс лекционных мероприятий с элементами тренинговых упражнений, которые направлены на тренировку развития коммуникативных навыков.

Как говорит психолог психологической лаборатории учреждения майор внутренней службы Мария Хлынова, для поддержания коммуникативности важно научиться управлять негативными эмоциями. Известно, что наше взаимодействие с окружающими осложняется чрезмерным выражением собственных чувств и непониманием эмоциональных состояний партнеров по общению.

Во время отбывания наказания осужденным неоднократно приходится сталкиваться с ситуациями, в которых преобладают такие чувства и переживания как раздражительность, злость, несправедливость, враждебность, гнев, отвращение, страх, обида, оправдание. Они мешают не только правильно оценивать сложившуюся обстановку, но и блокируют рациональное поведение в конфликте. Сегодня каждому человеку необходимо уметь понимать собственные чувства, различать чувства партнера и контролировать свои эмоции.

К примеру, для обучения умению взаимодействовать между собой успешно применяется методика совместного рисунка «Дом, который мы построили вместе». В процессе работы осужденные получают позитивный опыт рефлексии, учатся сотрудничать и общаться в коллективе, рационально разрешать конфликтные ситуации. Все это помогает снизить их внутреннее эмоциональное напряжение.

Совместное рисование – особенный метод работы психолога, в ходе которого изображается предметный или сюжетный рисунок, близкий к опыту испытуемого, его интересам, эмоциям. Участники комментируют изображенные предметы, участвуют в создании позитивного совместного образа. При выполнении общего задания приобретается опыт противодействия отчуждению, умение решать межличностные проблемы.

Работая в группе, осужденные видят общество в миниатюре. Становятся очевидными такие скрытые факторы, как давление партнеров, социальное влияние и конформизм. Это дает возможность увидеть и проанализировать закономерности поведения других людей и самого себя, резюмирует психолог, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области