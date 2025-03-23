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Психолог: запрещать детям мат и ругать за него — бесполезно

23 марта 2025 15:35
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Психолог рассказала о способах отучить детей от мата.

Дети из семей, где не ругаются матом, могут всё равно начать использовать «плохие» слова, которые они услышали от сверстников. Часто у родителей это вызывает недоумение, но использование мата в детстве и в подростковом возрасте отличается, рассказала «Известиям» детский психолог Александра Аныкина.

«Если в четыре-шесть лет это лишь «проба», изучение чего-то нового, то позже мат уже может использоваться как провокация родителей. А вот если я такое слово скажу, как мама отреагирует? Может быть, так я смогу получить больше внимания от папы? И это работает», — сказала она.

Эксперт добавила, что в случае, если родители реагируют спокойно, объясняют, что эти слова грубые и плохие, то интерес ребенка к их использованию быстро уйдет.

Вторая волна интереса к грубым словам происходит, когда ребенок становится подростком. Ощущать себя взрослым, делать и говорить что-то запретное, казаться крутым перед сверстниками — это важные задачи возраста, пояснила психолог.

Самое важное, что должны сделать родители, — это объяснить правила использования таких слов. Ребенок должен знать, что так нельзя выражаться в школе, на детских площадках, в общественных местах, дома и при старших людях. При этом необходимо признать его право общаться с друзьями так, как он считает нужным.

«Если ребенок использует мат в своей компании, но не разговаривает так дома или с учителями — в целом, это его право. Мы, как родители, можем лишь объяснить честно, что значат те или иные слова, где и как их можно употреблять, а где нельзя», — сказала Аныкина.

Психолог отметила, что запрещать, ругать — бесполезно, так как это только ухудшит отношения с подростком. Она предложила обсудить с ребенком, какие чувства выражает ребенок, когда матерится. В случае, если ребенок начинает использовать мат дома, следует разбираться в том, что происходит в отношениях между родителями и подростком.

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Экология

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