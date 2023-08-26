Психолог рассказала, как реагировать на непрошеные советы

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина 26 августа рассказала «Известиям», как следует реагировать на навязчивые советы.

«У людей, раздающих советы направо и налево, могут быть совершенно различные мотивы. Нередко это действительно желание помочь. Этим обычно грешат родители, когда начинают слишком сильно опекать свое чадо. Но есть и вредные наставления, которые даются теми, кто стремится к доминированию или выражает латентную критику и пытается спровоцировать открытый конфликт. В таких случаях важно не терять самообладания и давать отпор уверенно и с чувством достоинства», — сказала Игонина.

Так, в первую очередь специалист рекомендует спокойно выслушать непрошеный совет.

«Пока вы спокойно внимаете советчику, оцените, кто и с какой целью обращается, ведь ваша реакция будет зависеть и от этого. Не важно, насколько уместен для вас совет, воспользуетесь вы им или нет, к людям нужно относиться с уважением и без грубости», — сказала она.

В том случае, когда считаете, что сказанное не имеет к вам никакого отношения, не обращайте внимание, советует психолог.

«Если у кого-то есть потребность в том, чтобы всех учить жизни, это не значит, что вы обязаны ее удовлетворять. Если же совет дал значимый человек или о вас позаботились, обязательно поблагодарите», — сказала она.

По словам Игониной, если вам навязывают что-то ненужное посторонние люди, самый короткий путь — категорически отказаться. При этом не старайтесь аргументировать свой ответ, достаточно будет твердого и однозначного нет, рекомендует эксперт.

«Если вы ощущаете неловкость или вам неудобно, то дело не в поведении советчика, а в вашей уверенности в себе и умении соблюдать собственные границы. В том случае, если на очередной совет «найти себе мужа» или «правильно воспитывать сына» вы ответили слишком эмоционально, найдите в себе силы извиниться и объясните, как вами воспринимается подобное напутствие. Будьте откровенны — в таком случае шансов получить желаемое гораздо больше», — сказала она.

Кроме того, психолог рекомендует научиться отшучиваться. Она отметила, что шутка — это один из отличных способов ответа на непрошеное наставление.

«В зависимости от того, какой реакции вы хотите — смущения и извинений или полного прекращения общения, можно пошутить жестко или по-доброму. Однако в любом случае исключите в своем ответе грубость или прямые оскорбления, ведь далеко не всегда человек, допускающий бестактность в своих советах, хочет обидеть или причинить зло», — сказала Игонина.

При любом уровне воспитанности советчика и степени родства с ним важно сохранять чувство собственного достоинства и самообладание, подчеркнула специалист. Она советует отвечать корректно, ведь во многом то, как мы реагируем, зависит от нашего личного отношения к затрагиваемой теме. Возможно, советчик совсем не хотел нас обидеть, а желал только помочь, но не знал болевых точек и того, какую реакцию может вызвать сказанное, отметила Игонина.

«Бывает так, что получение «добрых» советов или постоянных высказываний по какому-то поводу от одного и того же человека особенно раздражает или злит. При этом мы стараемся внешне никак не реагировать, но про себя постоянно прокручиваем эту ситуацию, находя различные аргументы. В таком случае стоит разобраться в своих внутренних противоречиях или найти комплексы, которые мешают абстрагироваться от ситуации и меньше обращать внимание на то, что нас задевает. Если сложно обнаружить истинную помеху самостоятельно, всегда можно обратиться к психологу», — подытожила специалист.

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