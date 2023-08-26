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Психолог рассказала, как реагировать на непрошеные советы

26 августа 2023 10:59
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Так, в первую очередь специалист рекомендует спокойно выслушать непрошеный совет.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина 26 августа рассказала «Известиям», как следует реагировать на навязчивые советы.

«У людей, раздающих советы направо и налево, могут быть совершенно различные мотивы. Нередко это действительно желание помочь. Этим обычно грешат родители, когда начинают слишком сильно опекать свое чадо. Но есть и вредные наставления, которые даются теми, кто стремится к доминированию или выражает латентную критику и пытается спровоцировать открытый конфликт. В таких случаях важно не терять самообладания и давать отпор уверенно и с чувством достоинства», — сказала Игонина.

Так, в первую очередь специалист рекомендует спокойно выслушать непрошеный совет.

«Пока вы спокойно внимаете советчику, оцените, кто и с какой целью обращается, ведь ваша реакция будет зависеть и от этого. Не важно, насколько уместен для вас совет, воспользуетесь вы им или нет, к людям нужно относиться с уважением и без грубости», — сказала она.

В том случае, когда считаете, что сказанное не имеет к вам никакого отношения, не обращайте внимание, советует психолог.

«Если у кого-то есть потребность в том, чтобы всех учить жизни, это не значит, что вы обязаны ее удовлетворять. Если же совет дал значимый человек или о вас позаботились, обязательно поблагодарите», — сказала она.

По словам Игониной, если вам навязывают что-то ненужное посторонние люди, самый короткий путь — категорически отказаться. При этом не старайтесь аргументировать свой ответ, достаточно будет твердого и однозначного нет, рекомендует эксперт.

«Если вы ощущаете неловкость или вам неудобно, то дело не в поведении советчика, а в вашей уверенности в себе и умении соблюдать собственные границы. В том случае, если на очередной совет «найти себе мужа» или «правильно воспитывать сына» вы ответили слишком эмоционально, найдите в себе силы извиниться и объясните, как вами воспринимается подобное напутствие. Будьте откровенны — в таком случае шансов получить желаемое гораздо больше», — сказала она.

Кроме того, психолог рекомендует научиться отшучиваться. Она отметила, что шутка — это один из отличных способов ответа на непрошеное наставление.

«В зависимости от того, какой реакции вы хотите — смущения и извинений или полного прекращения общения, можно пошутить жестко или по-доброму. Однако в любом случае исключите в своем ответе грубость или прямые оскорбления, ведь далеко не всегда человек, допускающий бестактность в своих советах, хочет обидеть или причинить зло», — сказала Игонина.

При любом уровне воспитанности советчика и степени родства с ним важно сохранять чувство собственного достоинства и самообладание, подчеркнула специалист. Она советует отвечать корректно, ведь во многом то, как мы реагируем, зависит от нашего личного отношения к затрагиваемой теме. Возможно, советчик совсем не хотел нас обидеть, а желал только помочь, но не знал болевых точек и того, какую реакцию может вызвать сказанное, отметила Игонина.

«Бывает так, что получение «добрых» советов или постоянных высказываний по какому-то поводу от одного и того же человека особенно раздражает или злит. При этом мы стараемся внешне никак не реагировать, но про себя постоянно прокручиваем эту ситуацию, находя различные аргументы. В таком случае стоит разобраться в своих внутренних противоречиях или найти комплексы, которые мешают абстрагироваться от ситуации и меньше обращать внимание на то, что нас задевает. Если сложно обнаружить истинную помеху самостоятельно, всегда можно обратиться к психологу», — подытожила специалист.

 

Фото:   ru.freepik.com

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