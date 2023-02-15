Прямой эфир о работе камер видеофиксации и штрафах проведет ГУ МВД России по Самарской области

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16 февраля 2023 года с 11.00 до 12.00 начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Александр Сергеевич Башковатов проведет «прямую линию».

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на свой вопрос, касающийся фиксации правонарушений камерами на дорогах региона, алгоритма обжалования постановлений по делу об административном правонарушении, «льготного» периода оплаты штрафа.

Задать свой вопрос спикеру можно и в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.