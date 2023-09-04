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Проведены соревнования по легкой атлетике среди сотрудников исправительных учреждений УИС СО

4 сентября 2023 17:45
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Спортивное соревнование проходило на стадионе «Динамо». В соревнованиях участвовали и мужчины и женщины.

Проведены соревнования по легкой атлетике среди сотрудников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Самарской области.

Спортивное соревнование проходило на стадионе «Динамо». В соревнованиях участвовали и мужчины и женщины.

В личном первенстве среди мужчин возрастной категории до 30 лет на дистанции 1000 метров 1 место занял младший лейтенант внутренней службы Павлов Алексей (ИК-5), 2 место занял старший лейтенант внутренней службы Гончаренко Даниил (ОСН), 3 место у лейтенанта внутренней службы Тростничкова Алексея (ИК-28).

В личном первенстве среди мужчин возрастной категории старше 30 лет на дистанции 1000 метров победителем стал прапорщик внутренней службы Сытдыков Раиф (УК), серебряным призером – старший лейтенант внутренней службы Шлычков Иван (СИЗО-4), бронзовым – лейтенант внутренней службы Созинов Алексей (КП-27).

На дистанции 100 метров среди мужчин до 30 лет лучший результат показал младший лейтенант внутренней службы Павлов Алексей (ИК-5), 2 место занял лейтенант внутренней службы Завизион Данила (ИК-3), 3 место - старший лейтенант внутренней службы Гончаренко Даниил (ОСН).

На дистанции 100 метров возрастной категории старше 30 лет лучший результат показал старший лейтенант внутренней службы Шлычков Иван (СИЗО-4), 2 место занял майор внутренней службы Желтухин Богдан (ОСБ), 3 место - прапорщик внутренней службы Адаев Константин (СИЗО-2).

На дистанции 100 метров у женщин быстрее всех оказалась старший лейтенант внутренней службы Калугина Яна (УИИ), 2 место заняла прапорщик внутренней службы Куликова Юлия (ИК-5), 3 место у лейтенанта внутренней службы Федоровой Милены (ИК-6).

В соревнованиях по прыжкам в длину до 30 лет лучший результат показал лейтенант внутренней службы Завизион Данила (ИК-3), 2 место занял старший лейтенант внутренней службы Тумашев Алексей (СИЗО-4), 3 место - прапорщик внутренней службы Жуков Илья (ИК-10).

В соревнованиях по прыжкам в длину старше 30 лет лучшим стал подполковник внутренней службы Мамонов Антон (ИК-5), 2 место у прапорщика внутренней службы Адаева Константина (СИЗО-2), 3 место занял капитан внутренней службы Баранов Иван (КП-1).

В соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин быстрее всех оказалась лейтенант внутренней службы Калугина Яна (УИИ), 2 место заняла прапорщик внутренней службы Куликова Юлия (ИК-5), 3 место – капитан внутренней службы Мундагалиева Ольга (УФСИН).

В общекомандном зачете спортсмены из ИК-5 заняли 1 место соревнований по легкой атлетике, 2 место заняли спортсмены аппарата Управления и обладателями бронзовых медалей стали легкоатлеты из УИИ.

Победителям вручены кубки, медали и дипломы. С заслуженным успехом их тепло поздравили коллеги по службе, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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