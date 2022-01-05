Я нашел ошибку
Главные новости:
Аэропорт города Актау ранее в этот день также приостановил работу. Недоступен также и сайт авиаузла.
Протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алма-Аты
Механизированную уборку необходимо проводить в дневное время, не нарушая Закон о тишине в Самарской области.
Инспекторы ГЖИ региона следят за уборкой снега
В группу риска входят люди, переходящие водоёмы по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лёд и любители зимней рыбалки.
Переход на противоположный берег Волги по льду опасен
Самарские мастера могут представить свои товары на главной праздничной площадке.
На площади Куйбышева в Самаре будет проходить масштабная новогодняя ярмарка
Акция «Заботимся о тех, кто заботится о нас», инициирована в ноябре Секретарем Самарского регионального отделения партии, главой региона Дмитрием Азаровым.
Волонтёры «Единой России» помогли самарским врачам
В Самаре за сутки заболел 81 человек.
В регионе выявлены 216 новых случаев коронавирусной инфекции
Акции протеста в Казахстане начались 2 января.
Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана
Один из крупных производителей подсолнечного масла в Самарской области в 2021 году вдвое увеличил объемы выпускаемой продукции и начал поставки в Китай.
Продукция самарского АПК востребована не только в регионе, но и далеко за его пределами
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.64
EUR 84.07
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти пройдет акция по вакцинации от гриппа и коронавируса «Здоровое Рождество»
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алма-Аты

5 января 2022 18:32
71
Аэропорт города Актау ранее в этот день также приостановил работу. Недоступен также и сайт авиаузла.

В Казахстане протестующие захватили аэропорт города Алма-Аты. Об этом 5 января сообщил сайт Orda.kz. Воздушная гавань прекратила работу, пишут "Известия".

Из воздушной гавани в настоящее время эвакуируют сотрудников. Аэропорт города Актау ранее в этот день также приостановил работу. Недоступен также и сайт авиаузла.

Поздние авиарейсы на вылет и прилет отменил и аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в столице республики Нур-Султане. Решение об отмене принято из-за введенного в городе комендантского часа.

Режим действует после 23:00 (20:00 мск).

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменил рейс из Москвы в Алма-Ату. Отменен рейс вылетом в 20:55.

Ранее в среду в нескольких домах вблизи резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, по данным CNN, отключили электричество и интернет. Днем в этот день протестующие захватили президентскую резиденция в Алма-Ате, в здании возник пожар.

Кроме того, поступают сообщения, что в Алма-Ате протестующие штурмуют здание Ауэзовского РОВД, а мародеры грабят банкоматы.

В ходе беспорядков, по данным властей, в казахстанской Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В столице Нур-Султане, Алма-Ате и еще ряде регионов введен режим ЧП. По всему Казахстану наблюдаются перебои и в телевещании, и в работе интернета.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил 5 января с новым обращением к гражданам. Он сказал, что будет действовать жестко в отношении правонарушителей, а также сообщил, что из-за нападений на силовиков есть жертвы и пострадавшие среди правоохранителей. По его мнению, протесты могли быть организованы заговорщиками, которых «мотивировали финансово».

 

Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.
4 января 2022  18:11
В Правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников 
657
На заседании оперативного штаба СО предупредили об опасности самолечения. 
4 января 2022  18:06
Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба
660
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
4 января 2022  13:08
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
666
На что вырастут цены в 2022 году
4 января 2022  10:31
На что вырастут цены в 2022 году
639
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
2 января 2022  12:35
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
1148
Весь список