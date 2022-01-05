Протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алма-Аты

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В Казахстане протестующие захватили аэропорт города Алма-Аты. Об этом 5 января сообщил сайт Orda.kz. Воздушная гавань прекратила работу, пишут "Известия".

Из воздушной гавани в настоящее время эвакуируют сотрудников. Аэропорт города Актау ранее в этот день также приостановил работу. Недоступен также и сайт авиаузла.

Поздние авиарейсы на вылет и прилет отменил и аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в столице республики Нур-Султане. Решение об отмене принято из-за введенного в городе комендантского часа.

Режим действует после 23:00 (20:00 мск).

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменил рейс из Москвы в Алма-Ату. Отменен рейс вылетом в 20:55.

Ранее в среду в нескольких домах вблизи резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, по данным CNN, отключили электричество и интернет. Днем в этот день протестующие захватили президентскую резиденция в Алма-Ате, в здании возник пожар.

Кроме того, поступают сообщения, что в Алма-Ате протестующие штурмуют здание Ауэзовского РОВД, а мародеры грабят банкоматы.

В ходе беспорядков, по данным властей, в казахстанской Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В столице Нур-Султане, Алма-Ате и еще ряде регионов введен режим ЧП. По всему Казахстану наблюдаются перебои и в телевещании, и в работе интернета.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил 5 января с новым обращением к гражданам. Он сказал, что будет действовать жестко в отношении правонарушителей, а также сообщил, что из-за нападений на силовиков есть жертвы и пострадавшие среди правоохранителей. По его мнению, протесты могли быть организованы заговорщиками, которых «мотивировали финансово».

Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин