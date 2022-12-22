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Прошло заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области
Прошло заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области
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Прошло заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области

22 декабря 2022 12:10
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Прошло заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области

21 декабря 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заключительное в этом году заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. В ходе заседания был рассмотрен ряд важных вопросов.

Большое внимание члены комиссии уделили проводимой психолого-педагогической работе с несовершеннолетними, воспитывающимися в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики самовольных уходов.

Как доложила замминистра социально-демографической и семейной политики Оксана Щербицкая, на 1 октября 2022 г. в подведомственных министерству учреждениях находилось 866 воспитанников. В последние годы увеличилось количество «тяжёлых» детей, имеющих различные интеллектуальные и психические отклонения, нарушения в эмоционально-волевой и поведенческих сферах. Многие состоят на различных видах специализированных учетов. Так на 14% увеличилось количество детей, состоящих на контроле в отделах по делам несовершеннолетних, почти на 48% – в наркологических диспансерах. Значительная доля воспитанников – старше 14 лет.

Оксана Владимировна привела анализ статистики самовольных уходов воспитанников из учреждений за последние пять лет: относительно 2018 года число воспитанников, совершивших самовольные уходы, снизилось на 23 %, однако относительно 2020 года возросло на 5 %. По числу случаев самовольных уходов воспитанников аналогично – снижение относительно 2018 года составило 30 %, а относительно 2020 года выросло на 2 %. Наблюдается и увеличение количества коллективных самовольных уходов относительно 2018 года на 12%. Такая статистика отчасти связана с введением в карантинных мер во время пандемии. когда у воспитанников не было возможности покинуть учреждение.

Особая проблема – случаи совершения одним воспитанником многократных самовольных уходов – 3 и более раз. Как правило, такие дети, возвращаясь из одного побега, тут же сбегают снова. Состояние побега становится нормой и переходит в привычный образ жизни.

По словам О.Щербицкой, по факту каждого случая самовольного ухода ребёнка следует детальный разбор причин произошедшего: «Над этим работают наши педагоги-психологи. Они анализируют информацию, анализируют причины самовольного ухода конкретного ребёнка. Они индивидуальны: для одного – стремление к привычному образу жизни, например, если он в семье был предоставлен сам себе и привык делать то, что хочется, для другого – желание встретиться со своими друзьями, для третьего – следствие заболевания. Для каждого такого ребёнка разработан индивидуальный план работы, в который включается и форма занятости, интересная именно для него»,  отметила О.В.Щербицкая.

Углублённый портрет подростка, совершающего самовольные уходы, сделанный специалистами исходя из психологических особенностей, показал, что такой ребёнок чаще всего имеет высокий уровень агрессии.

Таким детям требуется не просто психолого-педагогическая, а более квалифицированная помощь – клинического психолога, а в некоторых случаях психотерапевта. Однако на данный момент в 22 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Самарской области работают всего 57 штатных педагогов-психологов.

Председатель Правительства области выразил уверенность, что практически единственный способ изменить статистику уходов – это индивидуальная работа с ребёнком: «Мы движемся в правильном направлении. Вопрос в интенсивности и качестве этой работы. Необходимо улучшать квалификацию педагогов. У нас психологические службы работают только в четверти специализированных детских учреждений, это очень мало. Значит нам нужно и готовить педагогов, и улучшать квалификацию уже работающего персонала. Списывать проблему на дефицит таких специалистов на рынке труда нельзя. Ответственность за детей несёт персонал и руководство конкретного учреждения. Они должны и в этих условиях улучшать свою квалификацию и настраиваться на работу в существующих условиях», подчеркнул Виктор Кудряшов.

По итогам обсуждения члены комиссии приняли решение направить в высшие учебные заведения области предложения о включении в учебные планы подготовки педагогов-психологов дополнительного образовательного модуля по работе с детьми-сиротами, проживающими в стационарных социальных учреждениях, а также поручить областному министерству образования и науки сформировать государственный заказ на подготовку специалистов для работы с трудными детьми.

Виктор Кудряшов также отметил, что Правительство области готово финансировать работу, направленную на создание атмосферы тепла и уюта в учреждениях для детей-сирот. «Не так много у нас этих учреждений, мы готовы вкладывать средства в их ремонт и оснащение. Мы это делаем, но работа должна вестись постоянно. Благоприятная, уютная атмосфера влияет не только на уменьшение случаев ухода, но и на социализацию детей, на снижение возможной агрессии. Прошу министерство социально-демографической политики подготовить соответствующие предложения», – сказал председатель Правительства области.

 

Также комиссия рассмотрела вопрос о принятии дополнительных мер по профилактике гибели несовершеннолетних на пожарах.

Как доложил заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский, с начала текущего года на территории Российской Федерации произошло снижение уровня гибели несовершеннолетних на пожарах на 30%, а в Самарской области – в 6 раз (с начала 2022 года произошло 5502 пожара –на 44,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Основными причинами пожаров за 2022 год, на которых были травмированы дети, являются: неосторожное обращение с огнем – 5 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 3 случая, шалость детей с огнем – 2 случая, нарушение требований пожарной безопасности при использовании газового оборудования – 1 случай, поджог – 1 случай.

Во всех случаях травмирование детей произошло на объектах жилого фонда.

В образовательных учреждениях за истекший период 2022 года зарегистрировано 5 пожаров, из них 4 в дошкольных учреждениях и 1 в здании общеобразовательного учреждения. Погибших и травмированных людей (детей) на этих пожарах не зарегистрировано. Причинами пожаров послужили аварийный режим работы электрооборудования (электросети) и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Главным управлением МЧС России по Самарской области организовано проведение профилактической работы в жилом секторе, – в ходе посещения проводятся инструктажи, беседы, рейды, сходы с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, распространение памяток.

Немаловажным фактором улучшения статистики в Самарской области послужила мера поддержки получателей социальных услуг в быту – установка автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Такая работа организована во всех муниципальных образованиях Самарской области.

Комиссия рекомендовала ряд мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного поведения детей, а также популяризации профессии пожарного и спасателя. Такие как встречи молодого поколения с сотрудниками МЧС, в том числе удостоенными государственных наград за реальные подвиги, связанные с тушением пожаров, спасением людей, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, участием в боевых действиях. В ходе профилактических бесед школьники смогут перенять опыт героев и запомнить правила обращения с огнем.

«Поддерживаю предложение, которое МЧС сформулировало по проведению уроков мужества в школах, с привлечением пожарных, в том числе. Это тоже разъяснение, это тоже профилактика, это тоже то, что остается в памяти у ребят и заставляет очень аккуратно и настороженно относиться к этим вопросам», – подчеркнул В.Кудряшов.

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