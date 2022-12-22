Прошло заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области

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21 декабря 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заключительное в этом году заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. В ходе заседания был рассмотрен ряд важных вопросов.

Большое внимание члены комиссии уделили проводимой психолого-педагогической работе с несовершеннолетними, воспитывающимися в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики самовольных уходов.

Как доложила замминистра социально-демографической и семейной политики Оксана Щербицкая, на 1 октября 2022 г. в подведомственных министерству учреждениях находилось 866 воспитанников. В последние годы увеличилось количество «тяжёлых» детей, имеющих различные интеллектуальные и психические отклонения, нарушения в эмоционально-волевой и поведенческих сферах. Многие состоят на различных видах специализированных учетов. Так на 14% увеличилось количество детей, состоящих на контроле в отделах по делам несовершеннолетних, почти на 48% – в наркологических диспансерах. Значительная доля воспитанников – старше 14 лет.

Оксана Владимировна привела анализ статистики самовольных уходов воспитанников из учреждений за последние пять лет: относительно 2018 года число воспитанников, совершивших самовольные уходы, снизилось на 23 %, однако относительно 2020 года возросло на 5 %. По числу случаев самовольных уходов воспитанников аналогично – снижение относительно 2018 года составило 30 %, а относительно 2020 года выросло на 2 %. Наблюдается и увеличение количества коллективных самовольных уходов относительно 2018 года на 12%. Такая статистика отчасти связана с введением в карантинных мер во время пандемии. когда у воспитанников не было возможности покинуть учреждение.

Особая проблема – случаи совершения одним воспитанником многократных самовольных уходов – 3 и более раз. Как правило, такие дети, возвращаясь из одного побега, тут же сбегают снова. Состояние побега становится нормой и переходит в привычный образ жизни.

По словам О.Щербицкой, по факту каждого случая самовольного ухода ребёнка следует детальный разбор причин произошедшего: «Над этим работают наши педагоги-психологи. Они анализируют информацию, анализируют причины самовольного ухода конкретного ребёнка. Они индивидуальны: для одного – стремление к привычному образу жизни, например, если он в семье был предоставлен сам себе и привык делать то, что хочется, для другого – желание встретиться со своими друзьями, для третьего – следствие заболевания. Для каждого такого ребёнка разработан индивидуальный план работы, в который включается и форма занятости, интересная именно для него», – отметила О.В.Щербицкая.

Углублённый портрет подростка, совершающего самовольные уходы, сделанный специалистами исходя из психологических особенностей, показал, что такой ребёнок чаще всего имеет высокий уровень агрессии.

Таким детям требуется не просто психолого-педагогическая, а более квалифицированная помощь – клинического психолога, а в некоторых случаях психотерапевта. Однако на данный момент в 22 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Самарской области работают всего 57 штатных педагогов-психологов.

Председатель Правительства области выразил уверенность, что практически единственный способ изменить статистику уходов – это индивидуальная работа с ребёнком: «Мы движемся в правильном направлении. Вопрос в интенсивности и качестве этой работы. Необходимо улучшать квалификацию педагогов. У нас психологические службы работают только в четверти специализированных детских учреждений, это очень мало. Значит нам нужно и готовить педагогов, и улучшать квалификацию уже работающего персонала. Списывать проблему на дефицит таких специалистов на рынке труда нельзя. Ответственность за детей несёт персонал и руководство конкретного учреждения. Они должны и в этих условиях улучшать свою квалификацию и настраиваться на работу в существующих условиях», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

По итогам обсуждения члены комиссии приняли решение направить в высшие учебные заведения области предложения о включении в учебные планы подготовки педагогов-психологов дополнительного образовательного модуля по работе с детьми-сиротами, проживающими в стационарных социальных учреждениях, а также поручить областному министерству образования и науки сформировать государственный заказ на подготовку специалистов для работы с трудными детьми.

Виктор Кудряшов также отметил, что Правительство области готово финансировать работу, направленную на создание атмосферы тепла и уюта в учреждениях для детей-сирот. «Не так много у нас этих учреждений, мы готовы вкладывать средства в их ремонт и оснащение. Мы это делаем, но работа должна вестись постоянно. Благоприятная, уютная атмосфера влияет не только на уменьшение случаев ухода, но и на социализацию детей, на снижение возможной агрессии. Прошу министерство социально-демографической политики подготовить соответствующие предложения», – сказал председатель Правительства области.

Также комиссия рассмотрела вопрос о принятии дополнительных мер по профилактике гибели несовершеннолетних на пожарах.

Как доложил заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский, с начала текущего года на территории Российской Федерации произошло снижение уровня гибели несовершеннолетних на пожарах на 30%, а в Самарской области – в 6 раз (с начала 2022 года произошло 5502 пожара –на 44,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Основными причинами пожаров за 2022 год, на которых были травмированы дети, являются: неосторожное обращение с огнем – 5 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 3 случая, шалость детей с огнем – 2 случая, нарушение требований пожарной безопасности при использовании газового оборудования – 1 случай, поджог – 1 случай.

Во всех случаях травмирование детей произошло на объектах жилого фонда.

В образовательных учреждениях за истекший период 2022 года зарегистрировано 5 пожаров, из них 4 в дошкольных учреждениях и 1 в здании общеобразовательного учреждения. Погибших и травмированных людей (детей) на этих пожарах не зарегистрировано. Причинами пожаров послужили аварийный режим работы электрооборудования (электросети) и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Главным управлением МЧС России по Самарской области организовано проведение профилактической работы в жилом секторе, – в ходе посещения проводятся инструктажи, беседы, рейды, сходы с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, распространение памяток.

Немаловажным фактором улучшения статистики в Самарской области послужила мера поддержки получателей социальных услуг в быту – установка автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Такая работа организована во всех муниципальных образованиях Самарской области.

Комиссия рекомендовала ряд мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного поведения детей, а также популяризации профессии пожарного и спасателя. Такие как встречи молодого поколения с сотрудниками МЧС, в том числе удостоенными государственных наград за реальные подвиги, связанные с тушением пожаров, спасением людей, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, участием в боевых действиях. В ходе профилактических бесед школьники смогут перенять опыт героев и запомнить правила обращения с огнем.

«Поддерживаю предложение, которое МЧС сформулировало по проведению уроков мужества в школах, с привлечением пожарных, в том числе. Это тоже разъяснение, это тоже профилактика, это тоже то, что остается в памяти у ребят и заставляет очень аккуратно и настороженно относиться к этим вопросам», – подчеркнул В.Кудряшов.