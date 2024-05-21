Прокурор Самарской области посетил ИК-10

83

Сегодня Сергей Берижицкий проверил условия отбывания наказания осужденных в исправительной колонии № 10.

В сопровождении врио начальника УФСИН Александра Лягошина и руководства исправительного учреждения прокурор региона совершил обход режимной территории исправительной колонии, в рамках надзорной деятельности проверил оказания медицинской помощи, коммунально-бытовые условия осужденных, помещения отрядов, законность и обоснованность применения мер взыскания и поощрения.

В завершение визита Сергей Берижицкий совместно с руководством пенитенциарного учреждения провел личный прием, на который обратилось 5 осужденных. Все обратившиеся получили разъяснения в рамках действующего закона, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

.