Прогноз паводковой обстановки в губернии

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По данным Приволжского УГМС, весной 2025 года возможно подтопление территорий Самарской области из-за разлива пяти рек: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара и Большой Кинель.

Риск паводка прогнозируется в городском округе Кинель и в районах: Богатовский, Борский, Елховский, Кинельский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Похвистневский и Сергиевский. В период активного таяния снега вода может затопить низменные участки.

В настоящее время в регионе подтопленных территорий нет. Паводковая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС СО