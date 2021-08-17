«Профстажировки 2.0»: в Самаре на фабрике мороженого «САМ-ПО» проведут выездную сессию для студентов 

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19 августа на фабрике мороженого «САМ-ПО» в Самаре пройдет выездная сессия студентов средних специальных образовательных учреждений Самарской области.

Инициатором мероприятия выступила комиссия Общественной палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности в рамках реализации проекта «Профстажировки 2.0.» на территории Самарской области.

Проект «Профстажировки 2.0» стартовал 2 года назад под патронажем АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Благодаря «Профстажировки 2.0» студенты средних и высших учебных заведений получают возможность пройти практику в ведущих компаниях страны.

Платформа привлекла многие предприятия нашей области, в том числе группу компаний «САМ-ПО» (фабрика мороженого). Компания предлагает ребятам не только практические кейсы для написания студенческих работ, но и последующее трудоустройство. Демонстрируя высокий уровень социальной направленности своей деятельности, самарское предприятие становилось победителем конкурса «Достояние Губернии», проводимого Самарским областным вещательным агентством и Общественной палатой региона при поддержке Правительства Самарской области.

Уделяя большое внимание формированию имиджа социально-ответственного бизнеса, производственные ресурсы компании «САМ-ПО» неоднократно становились площадкой для мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию студентов.

Предстоящая выездная сессия для учащихся Самарской области, получающих среднее специальное образование, направлена на повышение уровня информированности ребят о профессиональных перспективах в секторе пищевой промышленности региона. В дальнейшем будет легче расставить акценты и системно подойти к формированию списка дополнительных предметов (компетенций) для изучения в наступающем учебном году.

«Проекты Общественной палаты Самарской области позволяют нашим гражданам реализовать себя. Также это способствует трудоустройству талантливой молодежи на экономически стабильные предприятия Самарской области, где четко реализуется принцип человекоцентричности, есть перспективы для карьерного роста, и предлагается конкурентная заработная плата», – отмечает Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты Российской Федерации.

Мероприятие пройдет с соблюдением действующих мер санитарно-эпидемиологической безопасности.