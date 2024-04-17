Новый сезон в Ботаническим саду Самарского университета им. Королёва стартует 22 апреля

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Сад распахнет свои двери для посетителей в 10.00.

В понедельник, 22 апреля, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва – один из крупнейших университетских ботсадов России и старейший на Средней Волге – открывает свои двери для посетителей.

До этого момента территория сада закрыта на зимний период, как и большинства ботанических садов, находящихся в умеренной климатической зоне. С наступлением благоприятного температурного режима сад возвращается к комфортному для жителей и гостей города графику посещения.

Сейчас здесь идут работы по приведению территории в порядок после долгой снежной зимы. В этом сотрудникам сада помогают многолетние партнеры – различные ведомства и организации региона, которые регулярно участвуют в субботниках.

В будние дни сад, как и в 2023 году, будет работать с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00. Санитарный день – среда. Для организованных групп от 10 человек возможно проведение экскурсий, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета