Я нашел ошибку
Главные новости:
Запущен флешмоб «Спасибо спасателям», который направлен на поддержку и признание усилий спасателей и добровольцев, активно участвующих в решении сложной ситуации в связи с наводнениями в различных регионах России.
Участники Движения Первых из Самарской области говорят «спасибо» спасателям по всей стране
Подносова стала первой женщиной в России, возглавившей Верховный суд.
Совет Федерации назначил председателем Верховного суда Ирину Подносову
Ему вменяют получение взятки на общую сумму почти пять миллиардов рублей от администратора криптовалютной биржи.
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД за получение рекордной взятки
В этом году фестиваль посвящен достижениям космонавтики России, а также памятным датам.
В Самаре наградили победителей Всероссийского фестиваля «КосмоФест-2024»
В мероприятии приняли участие руководство областного главка полиции, представители кредитных организаций, Министерств здравоохранения, образования, прокуратуры и Общественного совета.
В ГУ МВД СО прошла встреча, посвященная профилактике преступлений, совершаемых с использованием IT технологий
В этом году на фестивале свои концертные программы продемонстрировали 16 образовательных организаций высшего образования региона.
Студенты Самарской области показали своё творчество всему региону
Сад распахнет свои двери для посетителей в 10.00. Сейчас здесь идут работы по приведению территории в порядок после долгой снежной зимы.
Новый сезон в Ботаническим саду Самарского университета им. Королёва стартует 22 апреля
В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы ресоциализации и адаптации осужденных, которые содержаться в учреждениях УФСИН России по Самарской области, и мероприятия, проходящие в рамках подготовки осужденных к освобождению.
Состоялась встреча начальника УФСИН СО с членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.07
0.48
EUR 99.93
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты Самарской области показали своё творчество всему региону
Медицинский психолог: «Главный инструмент для преодоления стресса - это мы сами»
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новый сезон в Ботаническим саду Самарского университета им. Королёва стартует 22 апреля

17 апреля 2024 14:22
139
Сад распахнет свои двери для посетителей в 10.00. Сейчас здесь идут работы по приведению территории в порядок после долгой снежной зимы.

Сад распахнет свои двери для посетителей в 10.00.

В понедельник, 22 апреля, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва – один из крупнейших университетских ботсадов России и старейший на Средней Волге – открывает свои двери для посетителей.

До этого момента территория сада закрыта на зимний период, как и большинства ботанических садов, находящихся в умеренной климатической зоне. С наступлением благоприятного температурного режима сад возвращается к комфортному для жителей и гостей города графику посещения.

Сейчас здесь идут работы по приведению территории в порядок после долгой снежной зимы. В этом сотрудникам сада помогают многолетние партнеры – различные ведомства и организации региона, которые регулярно участвуют в субботниках.

В будние дни сад, как и в 2023 году, будет работать с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00. Санитарный день – среда. Для организованных групп от 10 человек возможно проведение экскурсий, сообщает пресс-служба Самарского университета.

 

Фото:  пресс-служба Самарского университета

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первой точкой в программе визита Айрата Гатиятова стал Самарский государственный технический университет.
15 апреля 2024, 19:40
Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов осмотрел площадку под строительство кампуса в Самаре
Первой точкой в программе визита Айрата Гатиятова стал Самарский государственный технический университет. Общество
644
Для абитуриентов и их родителей пройдут экскурсии и интерактивы, а также выступления представителей университета.
08 апреля 2024, 15:42
СамГМУ приглашает на день открытых дверей Института профилактической медицины
Для абитуриентов и их родителей пройдут экскурсии и интерактивы, а также выступления представителей университета. Образование
686
Универсиада по компьютерным играм прошла в Самарском регионе впервые. За победу сражались 14 сборных из 12 самарских вузов.
03 апреля 2024, 15:10
Сборная Политеха выиграла областной турнир по киберспорту
Универсиада по компьютерным играм прошла в Самарском регионе впервые. За победу сражались 14 сборных из 12 самарских вузов. Образование
918
В центре внимания
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
17 апреля 2024  13:46
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
233
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
17 апреля 2024  11:18
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
344
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
17 апреля 2024  10:59
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
214
Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе «Лидеры России» и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании.
16 апреля 2024  18:28
Дмитрий Азаров встретился с победителями и суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России»
639
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
16 апреля 2024  13:14
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
328
Весь список