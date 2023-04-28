Профсоюзы Самарской области поддержали выдвижение Дмитрия Азарова на выборы губернатора

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В пятницу, 28 апреля, в Самаре прошел форум председателей первичных профсоюзных организаций Самарской области. На нем собрались представители общественных объединений трудящихся всех ключевых отраслей – промышленных предприятий, сельского хозяйства, образования, медицины, науки и культуры, транспорта и социальной сферы – всего более полутора тысяч человек.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил профсоюзы за активное участие в жизни Самарской области, активную работу по защите интересов человека труда. Обращаясь землякам, глава региона подчеркнул, что профсоюзы являются надежными социальными партнерами не только для предприятий, но и органов власти. «Все нормативные, законодательные решения в сфере социальных гарантий, трудовых отношений проходят обязательную экспертизу с профсоюзными организациями, – отметил он. – Все свои решения в деятельности Правительства Самарской области мы обязательно сверяем с надежными партнерами, знающими и ответственными людьми, всегда готовыми встать на защиту человека труда».

Во время своего выступления глава региона отметил, что в наше непростое время роль и значение профсоюзного движения возрастает. «Экономика сталкивается с вызовами, каких еще не было. Нет, наверное, ни одной отрасли, которую так или иначе не затронули бы беспрецедентные по своему масштабу несправедливые санкции в отношении нашей страны, которые часто называют экономической войной против России», – сказал Дмитрий Азаров. Он добавил: применяя санкции, страны коллективного Запада ставят цель ослабить экономику, производства, а значит – нанести урон и трудовым коллективам.

«Против кого направлены эти санкции? В первую очередь, против человека труда! Потому что если ставится задача нашими недругами остановить производства, экономику, кто первый пострадает? Человек труда, который имеет талант, образование, компетенции, желание трудиться и жить по совести. И из-за этих санкций можно потерять эту возможность. Это санкции против каждого из нас. И я хотел бы, чтобы мы все вместе это понимали», – обратился губернатор к участникам форума.

Перед всеми трудовыми коллективами компаний и предприятий, всеми жителями региона стоит главная задача – не просто сохранить статус-кво, а обеспечить рост промышленного и технологического потенциала, внести свою лепту в достижение технологического суверенитета нашей страны, опережающее развитие экономики. «Уверен, что Самарская область, как опорный край державы, свою значительную лепту внесет. Мы делаем это уже сегодня», – заявил Дмитрий Азаров.

Решить эти задачи без человека труда, нацеленного на результат и высокопроизводительный труд, с активной поддержкой трудовых коллективов со стороны профсоюзов, просто невозможно. «Наши трудолюбивые, талантливые, самоотверженные люди во все времена были двигателями трудовых свершений и побед – побед по всем фронтам, – подчеркнул руководитель региона. – В годы Великой Отечественной войны профсоюзы, как и вся страна, работали под лозунгом «Все для фронта, все для Победы». Под этим лозунгом они работают и сейчас, оказывают помощь тем, кто защищает нашу Родину, наше будущее».

Губернатор отметил вклад предприятий и организаций в достижение главной цели – Победы в специальной военной операции. Дмитрий Азаров подчеркнул важность и значение поддержки военнослужащих, которую оказывают профсоюзы региона.

«Профсоюзные организации всех уровней оказывают военнослужащим, всем нашим защитникам материальную помощь, помощь в приобретении дополнительного оборудования. Что не менее важно, оказывают поддержку семьям военнослужащих. Мне очень дороги инициативы, зародившиеся в ряде коллективов, когда бригады, трудовые коллективы цехов отрабатывают рабочие смены «за того парня», который, будучи товарищем по бригаде, по цеху, трудовому коллективу, сегодня с оружием в руках защищает все, что дорого для нас и свято. Я искренне благодарю всех вас, в первую очередь, руководителей первичных профсоюзных организаций за эту работу, которая идет от сердца! Низкий вам поклон», – обратился руководитель области.

Глава региона также отметил инициативу по созданию Федерацией профсоюзов Самарской области фонда для оказания помощи и поддержки военнослужащим, призванным с территории губернии.

Отдельное внимание Дмитрий Азаров в своем выступлении уделил вопросам создания новых рабочих мест в регионе. По его мнению, в снижении уровня безработицы профсоюзные организации сыграли существенную роль. Сегодня Самарская область за всю постсоветскую историю добилась рекордно низких показателей безработицы.

«Мы вместе с вами совершенствовали инструментарий инвестиционной политики, нашего регионального законодательства. Вместе определяли векторы развития экономики и добились значительных успехов. Сегодня мы в полной мере реализуем свой инвестиционный потенциал, о котором очень много говорили, – подчеркнул Губернатор. – Сегодня время требует иных решений – вдумчивых, проработанных, нов то же время быстрых. Мы каждый год в крупных, средних предприятиях создаем около 10 тысяч новых рабочих мест». В прошлом году в Самарской области было реализовано 25 инвестиционных проектов, 19 из которых – в сфере производства.

«Важно каждое новое рабочее место, – заявил Дмитрий Азаров. – Создавая их, мы тем самым повышаем конкуренцию за рабочего человека среди предприятий. У профессионального, ответственного человека появляется выбор. И для того, чтобы удержать его на том или ином предприятии, руководители принимают решения по повышению заработной платы и социальных гарантий. Вот какое значение для каждого конкретного человека имеет наша работа по улучшению инвестиционного климата в регионе, по созданию новых предприятий и рабочих мест».

Губернатор отметил, что перед регионом стоят задачи государственной важности, которые необходимо решить несмотря на непростые условия. Так было и в прошлом году, когда в период распространения ковида нужно было сохранить производства, рабочие места, жизни и здоровье людей. И здесь на помощь пришли все медицинские работники. «На первый план вышла профсоюзная организация медиков. Мы вместе сформулировали очень четкие, понятные, справедливые требования по дополнительным условиям, в том числе, по оплате труда медицинских работников. Ковид коснулся всех организаций, каждая из которых очень жестко встала на защиту здоровья трудовых коллективов, обеспечивая необходимыми решениями по соблюдению санитарных норм, дистанции, особых режимов работы, подвоза сотрудников. Мы преодолели все сложности», – напомнил руководитель региона.

В нынешних условиях развития также нужно сконцентрировать усилия, чтобы обеспечить работу предприятий и трудовых коллективов. Самарская область выстояла санкционный удар в прошлом году. Но важно понимать, что самые сложные времена еще не пройдены, потому что вводятся новые ограничения, которые бьют по экономике региона – одного из самых промышленно и технологически развитых субъектов страны.

«Я уверен, что недруги сделают все, чтобы ударить побольнее, дойти до каждого человека, гражданина нашей страны. Поэтому наша мобилизация должна возрастать, как и внутренняя концентрация, собранность, готовность противостоять этим вызовам и угрозам, – акцентировал внимание участников форума Дмитрий Азаров. – Чувствуя ответственность за свой трудовой коллектив, нужно работать на перспективу, принимать решения, которые обеспечат деятельность предприятий в ближайшие месяцы, и, понимая какой вклад мы внесем в экономику и технологическое развитие, понимать горизонт развития на более длительный период в новых условиях. И сегодня многие компании, предприятия, организации пересматривают документы своего стратегического развития. И для Самарской области в целом время пришло. Мы с вами вместе, всенародным обсуждением приняли долгосрочную стратегию развития нашего региона в 2018 году. На мой взгляд, самое время посмотреть, насколько те цели, которые мы поставили ранее, отвечают вызовам сегодняшнего дня. Правительство региона к этой работе приступило. Рассчитываю, что мы также всенародно обсудим наши совместные планы развития Самарской области – частички великой России».

В работе форума принял участие секретарь Федерации Независимых профсоюзов России, представитель Федерации в ПФО Владислав Трубников. Он отметил, что в Самарской области взаимодействиегГубернатора, региональных властей с профсоюзным движением выстроено на очень высоком уровне.

«Профсоюзное объединение Самарской области является одним из ведущих в составе Федерации профсоюзов России и входит в тройку самых многочисленных и самых успешных профсоюзных объединений нашего Приволжского федерального округа. И не случайно, именно на самарской земле 2 года назад было подписано очередное окружное соглашение между полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым, профсоюзами и объединением работодателей нашего округа», – отметил Владислав Трубников.

Он добавил, что Федерация Независимых профсоюзов России приняла решение 2023 год объявить Годом укрепления и развития социального партнерства. «Самарская область в этом направлении идет в авангарде не только в ПФО, но и в России в целом. Вы являетесь показательным регионом в вопросах построения и функционирования системы социального партнерства в сфере труда, вносите свой вклад. Доказательство тому – проведение сегодняшнего форума, – подчеркнул секретарь ФНПР. – Работоспособность, постоянное развитие и совершенствование профсоюзного объединения вашего региона по достоинству оценивается властью. Учреждение дня профсоюза Самарской области, Почетного знака Губернатора за развитие профсоюзного движения. Мы видим серьезную поддержку Губернатором социального партнерства на территории Самарской области. Хочу выразить глубокую благодарность Дмитрию Игоревичу Азарову, социальным партнерам, председателям профсоюзных комитетов».

О том, как сегодня развивается экономика региона, какие вызовы стоят перед коллективами предприятий, рассказал руководитель Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев. По его словам, сегодня одна из основных задач предприятий – это работа с кадрами. Растет конкуренция за специалистов, особенно инженерных специальностей.

«Инновационное, технологическое и экономическое развитие неразрывно связано с ростом потребности в высококвалифицированных специалистах. На рынке труда за год произошел разворот на 180 градусов: от проблемы загрузки людей и сохранению рабочих мест до проблемы нехватки рабочих кадров. В настоящее время особенно востребованы инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры по метрологии; операторы станков с ЧПУ, токари-универсалы, фрезеровщики-универсалы и конечно, программисты», – отметил Алексей Гусев.

Помочь в решении кадрового вопроса призваны федеральные проекты, которые активно реализуются в регионе – «Инженерная школа», «Приоритет-2023», «Профессионалитет». Закрыть имеющиеся в настоящее время вакансии можно за счет активной кадровой политики самих работодателей, инвестиций в обучение и переобучение, профориентационной работы, повышения заработной платы.

Алексей Гусев отметил, что за прошедший год в связи с новыми задачами очень серьёзно «прибавили» предприятия «оборонки»: «В том числе – и по заработной плате. «За 2022 год на предприятиях ОПК заработная плата выросла на 15-20 тыс. рублей, и стала в 1,5 раза выше, чем по области. Ряд предприятий, чья продукция сейчас наиболее востребована, участвуют в мероприятиях по модернизации и техническому переоснащению производства».

Председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников отметил серьезную работу регионального штаба по повышению устойчивости экономики под руководством губернатора.

«Эта работа позволила сохранить тысячи рабочих мест, не допустить обвала экономики. Меры поддержки предприятий, в рамках временной занятости, позволили предприятиям не потерять самое ценное – трудовые коллективы. Напротив, сегодня отмечается, наверное, исторически рекордно низкий уровень безработицы в Самарской области, и он ниже, чем в среднем по стране. Безусловно, это связано и с серьёзной работой нашего губернатора по привлечению инвестиций в регион, с созданием десятков тысяч новых рабочих мест за последние годы», – отметил Дмитрий Колесников.

Председатель областной федерации профсоюзов подчеркнул, что работники предприятий и организаций внимательно следят за встречами главы региона с Президентом страны Владимиром Путиным и решениями, принятыми по их итогам. «Горячо приветствуем ваши предложения, поддержанные Президентом, направленные на дальнейшее развитие Самарской области. А решения, принятые на Государственном Совете, по поддержке автомобильной отрасли, вообще можно назвать беспрецедентными. Уверены, их реализация положительно скажется не только на развитии одного из крупных предприятий Российской Федерации – АО «АВТОВАЗ», но и на развитии его поставщиков, что безусловно положительно отразится на благосостоянии сотен тысяч наших земляков», – считает Дмитрий Колесников.

Председатель первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» Сергей Зайцев подчеркнул, что представители профсоюза ценят усилия губернатора по поддержке АВТОВАЗа, продвижению интересов отечественной промышленности на федеральном уровне. В пример он привел инициативу Дмитрия Азарова о разработке законопроекта, согласно которому автопарк такси в перспективе будет замещен отечественными автомобилями.

Губернатор подчеркнул, что законопроект фактически готов, и дополнительная поддержка профсоюзного движения будет весьма кстати. «Мы разработали законопроект совместно с Советом Федерации, проработали его с Президентом АВТОВАЗа Максимом Юрьевичем Соколовым. Законопроект есть, но движения по нему нет. Я обращаюсь к федерации независимых профсоюзов России о поддержке этого законопроекта, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В данной ситуации я выступаю за своих земляков, рабочих, которые здесь, на предприятии полного цикла, будут разрабатывать и внедрять наши отечественные технологии. Это очевидное решение, направленное на защиту интересов человека труда. Откладывать его нельзя. Это принесет пользу всей Российской промышленности, не только АВТОВАЗу».

Отдельной темой стало обсуждение вклада предприятий и организаций региона в поддержку СВО. Профсоюзными организациями Самарской области только в 2023 году оказана помощь Армии и жителям новых территорий на сумму около 20 млн рублей. Централизованный сбор гуманитарной помощи решением Федерации Независимых Профсоюзов России организован и в рамках первомайских мероприятий. Кроме того, федерация профсоюзов прорабатывает с предприятиями внесение изменений в коллективные договоры, касающиеся поддержки сотрудников, которые отправились защищать Отечество.

Дмитрий Колесников обратился к губернатору за содействием в доставке гуманитарного груза бойцам в зону проведения СВО. «Обязательно это сделаю и с удовольствием передам помощь бойцам, – откликнулся Дмитрий Азаров. – Искренне всех благодарю за сбор помощи. Она крайне важна. По нормативу все воинские подразделения обеспечены всем необходимым. Специальные средства, которые мы доставляем, позволяют комплектовать воинские подразделения выше нормативов, которые установлены. Но это способствует повышению боеспособности наших частей, сохранению жизней наших защитников. Важна эта помощь и потому, что каждый боец знает, что о нем не забывают на родной земле, и понимает, что народ и армия едины».

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина отметила, что сегодня в регионе реализуется целый комплекс мер по поддержке и развитию здравоохранения: обновляется инфраструктура, материально-техническая база учреждений, действуют различные льготы и профильные программы, направленные на помощь медикам. При этом особое внимание уделяется молодым специалистам сферы здравоохранения.

«Со стороны губернатора нам, медикам, всегда оказывается ощутимое внимание и поддержка. В непростой период пандемии ковида именно вы, Дмитрий Игоревич, инициировали дополнительные выплаты работникам государственных медицинских учреждений региона, а также водителей станций скорой медицинской помощи», – сказала Татьяна Сивохина.

Председатель Профсоюза также отметила то внимание, которое глава региона уделяет поддержке военнослужащих – участников СВО и их семей. Со своей стороны, профсоюз также оказывает поддержку армии, семьям военнослужащих. Кроме того, самарские медики продолжают оказывать помощь жителям города Снежное ДНР.

В завершении своего выступления Татьяна Сивохина заявила: «Президент Российской Федерации выразил поддержку нашему Губернатору в намерении вновь баллотироваться на выборах Главы региона. От лица медицинского сообщества Самарской области мы также, Дмитрий Игоревич, всецело вас поддерживаем на предстоящих выборах».

Губернатор поблагодарил Татьяну Сивохину и всех медицинских работников за поддержку и высокую оценку работы управленческой команды региона.

Поддержку Дмитрию Азарову в предстоящей избирательной кампании готовы оказать и работники сельского хозяйства. «Благодаря комплексной поддержке агропромышленного комплекса со стороны Правительства Самарской области, отрасль в прошлом году показала рекордные результаты: было собрано 3,6 млн тонн зерна, чего не было с 1979 года. Мы четко понимаем задачи, которые стоят перед нами сегодня. – отметил председатель Самарской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Владислав Макеев. – Глава государства Владимир Владимирович Путин на встрече с вами, Дмитрий Игоревич, отметил успехи региона и оказал вам доверие. Такое возможно только тогда, когда руководитель области – настоящий патриот своей земли, где родился и вырос, где судьбы земляков ему небезразличны и сделать плохо он не имеет право. Мы поддерживаем ваше выдвижение на пост губернатора, чтобы дальше вместе работать на опережение и преумножать славу региона».

Дмитрий Азаров поблагодарил всех тружеников села за нелегкий труд и за поддержку со стороны работников агропромышленного комплекса – квалифицированных специалистов, которые добиваются выдающихся достижений.

В завершении форума глава региона призвал всех членов профсоюзных организаций к празднованию Первомая, а также к важнейшему событию мирового масштаба – фестивалю антифашистской песни «Гитары в строю», который стартует в День Весны и Труда на главной площади Самарской области – площади Куйбышева – с участием артистов из России и зарубежных стран мира: Великобритании, Каталонии, Никарагуа, Словении, Франции, Финляндии и Литвы.

Идея фестиваля заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству.

«Мы становимся столицей антифашистского движения нашей страны. Очень надеюсь, что праздник солидарности трудящихся мы отметим, как должно, как завещали нам отцы и деды, как требует того сегодняшняя ситуация. Я рассчитываю на вас, уверен, что вы сможете объединить людей в эти дни. Таким сплоченным единством мы преодолеем любые трудности, вместе мы можем больше. А значит, мы обязательно победим. Враг будет разбит, Победа будет за нами», – заявил Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО