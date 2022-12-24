Профилактический рейд ГИМС и администрации Волжского района прошел на Черновском водохранилище

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Работа инспекторов ГИМС по предупреждению происшествий на воде продолжается. Очередной профилактический рейд прошел на Черновском водохранилище в Волжском районе.

Совместно с представителями администрации района сотрудники МЧС России провели беседы с любителями подледной рыбалки об опасности выхода на водоем в период становления льда.

Рыбакам рассказали, что рыбачить в период неустойчивых температур небезопасно, лед неоднороден и вероятность провала повышается. Структура льда в период «температурных качелей» местами рыхлая и пористая, он еще не успел набрать необходимую крепость, поэтому нельзя пренебрегать правилами безопасности и рисковать своей жизнью ради сомнительного улова.

На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

С целью предупреждения несчастных случаев инспекторы государственной инспекции по маломерным судам провели профилактические беседы с рыбаками, рассказали им про возможные трагические последствия, к которым может привести пребывание на непрочном льду, раздали памятки. Сотрудники ГИМС рекомендовали любителям рыбной ловли выходить на лёд только при благоприятной погоде с хорошей видимостью и толщине льда не менее 10 см. Перед походом на рыбалку не забыть предупредить близких о своем местонахождении, иметь при себе средства связи и необходимое снаряжение.

Еще одна категория риска – дети.

Чаще всего происшествия на льду водоемов происходят с детьми, оказавшимися у воды без присмотра взрослых. Поэтому специалисты ГИМС регулярно на уроках безопасности рассказывают школьникам о недопустимости игр на льду водоемов и выхода на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения родителей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

Фото: ГУ МЧС СО