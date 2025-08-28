Я нашел ошибку
Главные новости:
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
In Samara vышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
«Профессионалитет»: в регионе стартует обучение в новых образовательно-производственных центрах

28 августа 2025 17:05
144
Развитие среднего профессионального образования в Самарской области пользуется значительным вниманием.

1 сентября в Самарской области состоится открытие двух новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» на базе тольяттинских колледжей. В программу мероприятий включены встречи с индустриальными партнерами, родительские собрания и экскурсии на опорные предприятия.

На базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа создан второй в регионе кластер в сфере «Образование». Он объединил восемь колледжей и техникумов и более 20 работодателей. Опорным работодателем другого кластера, созданного на базе Тольяттинского машиностроительного колледжа и объединившего еще шесть организаций СПО, стало АО «АвтоВАЗ».

С учетом открывающихся 1 сентября кластеров в Самарской области их будет работать уже семь.

Реализация проекта началась в 2022 году, и теперь в него вовлечены более половины колледжей и техникумов региона. Только в этом году на программы «Профессионалитета» поступили почти 4 тысячи первокурсников, а общий контингент студентов в новом учебном году превысит 7,5 тысяч человек.

Развитие среднего профессионального образования в Самарской области пользуется значительным вниманием. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

«Осенью этого года мы отмечаем значимую  для отечественной системы СПО дату – ей исполняется 85 лет. С уверенностью можно говорить о том, что по всей стране и в Самарской области в частности вырос интерес к программам подготовки учреждений СПО, растет количество заявлений на прием в колледжи и техникумы. Во многом этому способствует федеральный проект «Профессионалитет», целью которого стала консолидация системы образования с потребностями отраслей экономики», - сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

В следующем году в Самарской области откроются еще три новых кластера среднего профессионального образования. Новыми участниками станут Тольяттинский химико-технологический колледж («Химическая отрасль»), Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной («Клиническая и профилактическая медицина») и Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна («Туризм и сфера услуг»).

Проект «Профессионалитет» с  2025 года вошел в состав национального проекта «Молодежь и дети». Он реализует отраслевой подход и обеспечивает тесное взаимодействие организаций СПО с предприятиями реального сектора экономики. Работодатели участвуют в разработке образовательных программ, обновлении инфраструктуры и планировании кадровых потребностей, что повышает конкурентоспособность выпускников и производительность труда.

 

Фото: ЦПО Самарской области

Теги: Тольятти

