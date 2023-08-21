Проект «Путевка в жизнь» помогает социализации подростков, оставшихся без попечения родителей

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В Самарской области успешно реализуется проект «Путевка в жизнь», ставший победителем второго конкурса 2023 года Фонда президентских грантов. Почти год назад автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки граждан «Территория Добра» в партнерстве с благотворительным фондом «Арифметика Добра» при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области начали проект, направленный на индивидуальное наставничество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Идея проекта заключается в том, чтобы помочь детям, проживающим в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социализироваться и получить навыки, необходимые для самостоятельной жизни.

В рамках данного проекта у воспитанника из организации для детей-сирот появляется наставник – взрослый, состоявшийся человек, который помогает подростку ориентироваться в незнакомой взрослой жизни. В процессе общения наставники делятся с подростками своим жизненным опытом, жизненными принципами и ценностями, помогают адаптироваться в социуме за пределами организации для детей-сирот, выбрать профессию.

Сейчас в проекте «Путевка в жизнь» принимают участие три областных учреждения: Волжский СРЦН «Тополек», Тольяттинский СРЦН Гармония», Красноярский СРЦН «Феникс». На сегодняшний день сформировано 13 наставнических пар.

«В этом проекте мы участвуем с января 2023 года. В настоящее время у нас уже сформировалось четыре пары. Нашим ребятам важно, когда элементарные навыки даются не в группе, не в форме занятий, а именно непосредственно в жизни, в быту: поход в магазин, как расплатиться картой, как пользоваться банкоматом, как ухаживать за собой и другие ситуации. Для наших воспитанников тот факт, что есть взрослый человек, который приходит только к тебе, очень много значит», - рассказывает директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Тополек» Вера Буянова.

Работа в проекте начинается с анкетирования воспитанников, чтобы выяснить их желания, увлечения и черты характера для подбора индивидуальных наставников. Так же анкетирование и собеседование проходят потенциальные наставники. И только потом проходит встреча потенциальных наставников с подопечными. На этих встречах участники проекта знакомятся, узнают друг друга, беседуют об интересах, увлечениях, высказывают предпочтения и пожелания. Встречи наставников с подопечными проходят на территории Центра, в ходе которых воспитанники с наставниками составляют планы своих будущих встреч и совместной деятельности.

«Прежде чем познакомить взрослого с ребёнком проходит определённый консилиум, где мы смотрим на психологические характеристики взрослого и ребёнка, чтобы они подходили друг другу, чтобы у них совпадали интересы, чтобы им было интересно и полезно взаимодействовать друг с другом и общаться», - говорит куратор проекта «Путёвка в жизнь» Елена Рождествина.

Ирина Беляевой стала наставником для 16-летней Дианы. Женщина работает в сфере дополнительного образования, услышав о таком проекте, решила, что будет участвовать в качестве наставника. Ирина помогает Диане делать уроки, учит ухаживать за собой, вместе они проводят досуг, ходят в кино, занимаются спортом. Под наставничеством Ирины Диана приняла участие в проекте «Большая перемена», где представляла свой собственный волонтёрский проект. «Помню, я поначалу стеснялась, никак не могла начать говорить. Из-за моего былого негативного опыта с взрослыми боялась опять обжечься, - вспоминает Диана. - При этом мне очень хотелось иметь старшего друга. Благодаря Ирине, я увлеклась спортом, она помогает мне подтянуть знания по математике, русскому и английскому языкам».

Наставником может стать эмоционально зрелый, уравновешенный человек в возрасте от 25 лет, социально и экономически стабильный. Подбором потенциальных наставников и воспитанников занимаются профессиональные психологи. Подробнее на сайте https://добро63.рф/.

Самарская область традиционно занимает лидирующие позиции по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов. Благодаря инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе выстроена система сопровождения идей и проектов общественных организаций. Результатом такого подхода стало то, что за последние пять лет 668 проектов социально ориентированных НКО региона получили гранты Президента на реализацию.

Напомним, по итогам второго конкурса по распределению грантов Главы государства на развитие гражданского общества в 2023 году среди субъектов ПФО в Самарской области наибольшее количество победивших НКО - 60 проектов на общую сумму 97 млн руб.

Прием заявок на участие в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2024 года начнется 1 сентября 2023 года.

Фото: ru.freepik.com