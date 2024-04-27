Проект «Карта жителя Самарской области» - в числе победителей премии «Умный дом»

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Проект «Карта жителя Самарской области» стал победителем II национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».

В отраслевой номинации «Транспорт» за лучшую практику по внедрению ИТС сервис «Карты жителя» «Проактивное изменение транспортного проездного на основе изменения жизненной ситуации, on-line сервис изменения типа транспортного проездного без необходимости посещения офисов транспортного оператора» занял 1 место.

Сервис в первую очередь позволяет подтвердить право льготного проезда и оформления соответствующих документов для предпенсионеров без посещения управления социальной защиты населения по Самарской области и офисов транспортного оператора для перезаписи серии транспортного приложения.

«С самого начала, приступая к реализации этого проекта, мы поставили перед собой задачу создать инструмент с широким набором функций, максимально полезный и удобный для граждан. Рад отметить, что эти задачи успешно реализуются, и карта жителя Самарской области завоевывает все большую популярность у самарцев. Победа в премии «Умный дом» - это ещё одно подтверждение, что проект состоялся, доказал свою востребованность и жизнеспособность. Впереди у нас много работы по развитию и совершенствованию этого инструмента, расширению функционала карты и внедрению новых сервисов», С прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области» реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова с 2021 года. За это время было подано около 250 тыс. заявок на ее оформление. Партнерами проекта являются более 200 федеральных и региональных организаций, включая культурно-досуговые, спортивные и торговые компании, и этот список постоянно пополняется.

Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт и СНИЛС. Заказать Карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru, но и в отделениях банков. Также подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Премия «Умный город» – это ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства, который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Более 200 городов ежегодно проходят оценку по расчету индекса IQ городов. В этом году на премию было подано 344 заявки из 56 регионов страны.

Национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» проводится под эгидой Минстроя России, Минцифры России и МЧС России. В рамках премии будут подведены итоги работы регионов России по внедрению цифровых технологий в городскую инфраструктуру, будут названы победители в 34 номинациях.

Фото предоставлено департаментом информационных технологий и связи Самарской области