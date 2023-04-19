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Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным

19 апреля 2023 12:51
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Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным

В платежной системе "Мир" напомнили, что до конца мая в торговой сети "Пятерочка" действует 15% скидка для пенсионеров, детей с ограниченными возможностями и их представителей при оплате покупки картой "Мир", в том числе Картой жителя Самарской области.

Представитель платежной системы озвучил готовность рассмотреть предложение первого вице-губернатора о проведении акции по предоставлению скидки на проезд в общественном транспорте держателям карт жителя Самарской области. Время ее проведения будет определено позже.

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