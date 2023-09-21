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Продолжается прием заявок НКО для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов

21 сентября 2023 13:27
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Продолжается прием заявок НКО для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов

Продолжается прием заявок НКО для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов. Заявку в электронном виде можно подать на сайте президентскиегранты.рф. Конкурс проходит по 11 грантовым направлениям. Стать участником отбора можно до 16 октября 2023 года.

Напомним, что в этом году уже состоялось два конкурса, по итогам которых, как и в прошлом году, Самарская область стала третьей (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству победителей и сумме полученных грантов от Фонда президентских грантов. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах. Всего с 2017 года некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,2 млрд. руб.

«В поддержке общественных инициатив ключевую роль сегодня играет Фонд президентских грантов. Внимание Президента страны к инициативам людей, вне всякого сомнения, сама деятельность фонда, который создан по поручению Президента, эту активность год от года не просто поддерживает, а даёт новые импульсы. Именно так мы строим работу и здесь, на территории Самарской области: мы вместе заинтересованы в их успешной реализации - это всё на благо людей, жителей Самарской области, на благо нашей родной земли», - сказал на встрече с получателями грантов Глава региона.

Сейчас в регионе успешно реализуется проект «Путевка в жизнь», который победил во втором конкурсе 2023 года Фонда президентских грантов. АНО «Центр социальной поддержки граждан «Территория Добра» почти год назад начала проект в партнерстве с благотворительным фондом «Арифметика Добра» при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

«Путевка в жизнь» направлен на индивидуальное наставничество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках проекта взрослые и состоявшиеся люди, прошедшие отбор и обучение, становятся наставниками и помогают детям, проживающим в учреждениях для детей-сирот, социализироваться, получить навыки, необходимые для самостоятельной жизни. 

«Для наших воспитанников тот факт, что есть взрослый человек, который приходит только к тебе, очень много значит», - рассказывает директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Тополек» Вера Буянова. Подробнее о проекте на сайте https://добро63.рф/.

В сентябре 2023 года при поддержке Фонда президентских грантов стартовал проект «Будь здорова, мама!». Организатор проекта - Самарская Федерация Ушу. В рамках проекта мамы малышей в возрасте до трех лет могут бесплатно тренироваться в четырех разных залах города. Курс тренировок составляет два месяца. Занятия организованы так, что мамам можно брать своих детей в зал. В рамках проекта запланировано проведение тренировок по послеродовому восстановлению, оздоровительной гимнастике, фитнесу, йоге, которые помогут молодым мамам улучшить самочувствие и физическую форму.

Кроме того, в рамках проекта будут проводиться подвижные игры для мам и малышей, семинары с психологами о гармоничном материнстве, поддерживающие встречи для уставших мам.

Проект продлится 14 месяцев и завершится в 2024 году. Получить более подробную информацию можно в группе проекта https://vk.com/mamawushu.

В Безенчукском районе на средства гранта реализуется проект по поддержке неполных семей «На земле быть добру». Как отмечают организаторы, проект направлен на решение целого ряда проблем современности – отсутствие диалога между родителями и детьми, умения проводить совместный досуг, мастерить руками и пр. 

В рамках проекта «На земле быть добру» для детей и родителей проводятся бесплатные мастер-классы по вязанию, шитью, бисероплетению, кулинарии и другим навыкам, которые пригодятся в быту и укрепляют детско-родительские отношения. 

«Мы так рады, что есть такой центр. Он очень нужен, - говорит мама одного из воспитанников Зоя Мишарина. - Дети стали меньше хулиганить, пропадать в гаджетах. Здесь они все время заняты и дома стали много времени проводить с пользой. Я как мама спокойна за детей, потому что вижу, насколько им интересно учиться чему-то новому, а также быть сопричастными и полезными».

«Мне нравится приходить в центр. Здесь я подружился с ребятами, научился общаться и даже смог побороть свою застенчивость. Особенно мне по душе уроки кулинарии, когда мы готовим что-нибудь вкусненькое, а потом все вместе это съедаем», - делится впечатлениями воспитанник центра Егор Казачков.

 

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