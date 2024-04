Продолжается заявочная кампания международной Премии #МЫВМЕСТЕ

171

В 2024 году Премия проходит с марта по декабрь. С момента старта россияне подали уже более 6 тыс. заявок (в прошлом сезоне участники из России подали почти 40 000 заявок). Заявочная кампания этого сезона на сайте премия.мывместе.рф. продлится до 3 июня 2024 года.

Новый сезон — новые возможности для развития проектов, направленных на помощь людям и формирование международного сообщества социальных лидеров. Ежегодно Премия помогает сотням инициатив со всей страны найти новых партнеров, масштабировать свои практики на всю страну, повысить узнаваемость благодаря информационной поддержке, а также дает возможность авторам проектов пройти образовательные программы в ведущих научных центрах России и поучаствовать в крупнейших мероприятиях федерального уровня.

Напомним, в Самарской области в прошлом году по итогам заявочной кампании 270 проектов от волонтеров, некоммерческих организаций и представителей бизнеса стали участниками регионального этапа. 45 из этих проектов стали победителями регионального этапа. Финалистами Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года стало 2 участника из Самарской области – ММОО «Инклюзивный ресурсный центр» с инклюзивным проектом «Город возможностей» и ООО «Сказка Странствий» с туристическим проектом «Гостеприимный горожанин».

Стоит отметить, что в 2022 году финалистами Премии стали 3 организации: ведущий беговой клуб Тольятти «RUN TLT», благотворительный фонд «ЕВИТА», а общественная организация «За информационное сообщество» с проектом «Том Сойер Фест»: Ярмарка домов» стала лауреатом Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Премия объединила традиции всероссийского конкурса «Доброволец России», наследие общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и концепцию международного конкурса достижений и общественного признания, который предлагает разнообразные форматы поддержки эффективных общественно значимых проектов, социальных и гражданских инициатив.

Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции «МыВместе». Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений Президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени Премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).

Цель Премии — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Учредителем Премии выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Организатор — Ассоциация волонтерских центров. Премия проводится благодаря национальному проекту «Образование». Оргкомитет Премии возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Председателем Международной дирекции Премии является Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата».