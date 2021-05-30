Продолжается проверка детских лагерей региона на пожарную безопасность

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В 2021 году проведение детской оздоровительной кампании планируется в 713 учреждениях, из них: 30 загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, 13 санаторно-оздоровительных детских лагерей, 6 специализированных (профильных) лагерей и 664 лагеря с дневным пребыванием детей.

Как сообщили в облМЧС, в ходе инспектирования сотрудники госпожнадзора проверяют работу систем противопожарной автоматики: автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, дублирование сигналов о возможном пожаре в подразделения пожарной охраны, состояние эвакуационных путей и выходов, содержания первичных средств пожаротушения и прилегающих территорий. Кроме этого, проверяется наличие опашки, минерализованных полос, защищающих от распространения природных пожаров.

У персонала загородных лагерей проверяют знания в области пожарной безопасности по использованию первичных средств пожаротушения и организации эвакуации в случае возникновения ЧС и пожара, порядок оповещения и предоставления сведений в пожарную охрану.

Так, 27 мая были проведены выездные проверки ДОЛ «Заря», «Арго» и «Юность» г. Самары.

По итогам проверки установлено, что в целом эти загородные объекты подготовлены и готовы к приему детей для отдыха и оздоровления.

Фото: облМЧС