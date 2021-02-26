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Продолжается прием заявок на конкурс-выставку «Самарская Маслена - гостья дорогая!»До 7 марта продолжается прием заявок на открытый творческий конкурс-выставку «Самарская Маслена - гостья дорогая!». Уже десятки мастеров и творческих коллективов отправили заявки с фотографиями своих кукол на участие.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу высотой не менее 50 сантиметров. Маслена может быть выполнена в разных техниках с использованием любых материалов. Также Кукла должна соответствовать одной из номинаций конкурса: «Оригинальное и самобытное авторское решение», «Соблюдение народных традиций обрядовой куклы», «Обрядовая кукла: современный взгляд» и «Эко-кукла». Заявки принимаются по электронной почте: samara.maslena@gmail.com. К письму необходимо приложить три фотографии своей работы, а также заполнить заявку (размещена в приложении).

Профессиональное жюри выберет лучшие работы, и в конце масленичной недели - 13 и 14 марта они украсят площадь Куйбышева. Кроме того, авторов маслен отметят памятными дипломами, а победителей - призами.

В конкурсе уже второй год участвуют воспитанники центра внешкольной работы «Крылатый». В прошлом году Маслена центра заняла третье место в одной из номинаций.

В этом году ребята вместе с педагогами сделали новую куклу. Маслена имеет современные черты, немного отходит от традиционного, языческого образа. Ее высота - около 180 см. Каркасом служит деревянная крестовина, которая придает устойчивость. Наполнена кукла соломой, наряжена в яркий сарафан и рубаху из мешковины. Одежду дети сшили сами. Чтобы завершить образ, ребята привязали к рукам разноцветные ленты, на шею надели бусы.

«Я участвую в конкурсе, потому что мне интересна история и традиции нашего народа, - рассказал воспитанник центра внешкольной работы «Крылатый» 13-летний Назар Андриянов. - На изготовление куклы Маслены ушло около недели. Ее собирали по частям, и каждый из нас принял участие в создании, проявил фантазию», передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации