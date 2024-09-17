Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.14
0.21
EUR 101.28
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»

17 сентября 2024 13:09
119
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»

С 8 по 10 ноября 2024 года в ТРК "Московский" (Самара, Московское шоссе, 18-й километр) пройдет третий маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Это масштабное мероприятие в сфере поддержки местных предприятий легкой промышленности.
Маркет-фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области. Основная задача фестиваля – создать площадку для продвижения региональных брендов.

По итогам предыдущих маркет-фестивалей на одной площадке было собрано более 100 региональных участников, представлявших одежду, обувь, различные аксессуары и специализированное оборудование, а также представителей из других регионов.Только в 2023 году за три дня модную площадку посетили более 25 тысяч человек.

В этом году в рамках фестиваля пройдут выставка-продажа изделий, деловая часть, показы сезонных коллекций и много других интересных и полезных активностей.
Срок подачи заявок продлен до 1 октября 2024 года.

Регистрация участников доступна по ссылке. https://forms.yandex.ru/u/667286892530c202657aa069/

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На повестке – текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.
16 сентября 2024, 20:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного Правительства
На повестке – текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией,... Политика
400
Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком.
16 сентября 2024, 17:58
Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка
Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком. Политика
398
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024, 16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона. Политика
1846
В центре внимания
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
36
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
111
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
108
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
17 сентября 2024  11:40
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
149
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
17 сентября 2024  11:25
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
217
Весь список