Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»

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С 8 по 10 ноября 2024 года в ТРК "Московский" (Самара, Московское шоссе, 18-й километр) пройдет третий маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Это масштабное мероприятие в сфере поддержки местных предприятий легкой промышленности.

Маркет-фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области. Основная задача фестиваля – создать площадку для продвижения региональных брендов.



По итогам предыдущих маркет-фестивалей на одной площадке было собрано более 100 региональных участников, представлявших одежду, обувь, различные аксессуары и специализированное оборудование, а также представителей из других регионов.Только в 2023 году за три дня модную площадку посетили более 25 тысяч человек.



В этом году в рамках фестиваля пройдут выставка-продажа изделий, деловая часть, показы сезонных коллекций и много других интересных и полезных активностей.

Срок подачи заявок продлен до 1 октября 2024 года.



Регистрация участников доступна по ссылке. https://forms.yandex.ru/u/667286892530c202657aa069/