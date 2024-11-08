Продолжается прием заявок на конкурс социальных инициатив «Новые искатели 2024»

174

До 17 декабря жители Самарской области в возрасте от 14 до 17 лет могут подать заявку на федеральный конкурс социальных инициатив «Новые искатели».

Конкурс «Новые искатели» разработан Фондом Тимченко для социальных проектов подростков на малых территориях. Его особенностью является то, что дети сами формируют проектные команды и выбирают тему своей работы. Конкурс призван создать у подростков опыт решения социальных проблем в своих населенных пунктах для развития активной жизненной позиции и улучшения жизни в малых городах и селах.



К участию приглашаются проектные команды, состоящие из подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно и также взрослого наставника в возрасте от 18 лет, проживающие в малых городах и селах с числом жителей до 70 000 человек. Победители получат финансовую поддержку проекта до 100 000 руб., экспертное и методическое сопровождение, возможность обучения, обмена опытом и участия в мероприятиях Фонда.

В 2024 году заявки на конкурс «Новые искатели» впервые формируются в процессе заполнения ответов на задания в телеграм-боте (вместе с помощником — роботом «Федей»). Параллельно проектные команды также выполняют дополнительные задания, изучают полезный материал по социальному проектированию и участвуют в игре, по итогам которой получат сувениры от Фонда Тимченко.