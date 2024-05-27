Продолжается отбор участников на президентскую программу «Время героев»

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Первая волна отбора на программу для участников и ветеранов СВО завершена. Она стала очень масштабной и поставила экспертов перед непростым выбором: участвовало более 44 тысяч кандидатов, и каждый имеет за плечами боевые заслуги и управленческий опыт. В результате 83 человека стали первыми участниками проекта. Однако достойных кандидатур очень много, поэтому отбор будет продолжен.

Лучших из лучших для участия в программе «Время героев» отбирали Общественный совет Программы, куда входят боевые командиры, а также депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители Министерства обороны РФ и других ведомств, общественные деятели, военкоры и деятели культуры.

В первый поток попали участники, продемонстрировавшие максимальные результаты по нескольким критериям: личные заслуги, мужество и проявленный героизм, наработанный управленческий опыт, потенциал руководителя.

В числе прошедших отбор на обучение есть кадровые военные, люди, занимавшие руководящие посты до СВО, которые сейчас выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения. Многие из отобранных участников во время боевых действий получили тяжелые ранения.

Первые участники проекта начнут обучение на очной магистерской программе Президентской академии. Кроме того, в ближайшее время Общественный совет определит первых кандидатов на очно-заочную программу профессиональной переподготовки.

Между тем, это только начало проекта, отбор на обучение продолжается. Чтобы попасть на программу участники пройдут тестирование. Методика объективна и определяет управленческий потенциал, исключая человеческий фактор оценивающего. Подобные тесты уже 7 лет применяют на конкурсе «Лидеры России».

Напомним, «Время героев» – программа развития для участников СВО. Ее реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж» по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект создан для подготовки компетентных руководителей в органы государственной и муниципальной власти и госкомпании, из числа участников спецоперации.

