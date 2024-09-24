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Продолжает работу сервис «Запись граждан для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ»

24 сентября 2024 12:19
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Продолжает работу сервис «Запись граждан для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ»

Для удобства граждан на портале «Госуслуги» был создан сервис для записи на посещение лиц, находящихся в учреждениях.

Запись доступна по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600469/1.

Для того, чтобы записаться на свидание, необходимо выбрать регион, а затем указать адрес или название учреждения. Далее сервис предложит вам выбрать статус: на каком основании вы хотите получить свидание. Напоминаем, что свидание могут получать должностные лица или лица, имеющие право на оказание юридической помощи, родственники или иные лица при наличии обоснованных обстоятельств для проведения свидания. После ответов на все вопросы сервис предложит вам проверить ваши данные, контактный телефон и электронную почту.

Результатом работы сервиса будет уведомление о подтверждении записи или отказ о предоставлении посещения осужденного, подозреваемого или обвиняемого. Уведомление поступит в течение пяти рабочих дней.

Стоит отметить, что свидание может быть разрешено только при наличии согласия осужденного, подозреваемого или обвиняемого.

Обращаем ваше внимание, что при посещении учреждения при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В свидании может быть отказано, если гражданин не предоставит оригиналы нужных документов, находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Также, посещение учреждение может быть отменено в случае введения ограничительных мероприятий, карантина или особых условий.

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