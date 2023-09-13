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Продажи путевок в детские лагеря в РФ этим летом снизились на 40%

13 сентября 2023 13:35
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Продажи путевок в детские лагеря в РФ этим летом снизились на 40%

Увеличение транспортных расходов и подорожание путевок в детские лагеря привело к снижению их продаж этим летом на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В целом снижение продаж путевок у туроператоров в нынешнем сезоне составило 30-40%, а у некоторых достигало 50%. Причин несколько. Это и геополитические события, и подорожание путевок на 15-20%, увеличение транспортных расходов. Сказалось и общее снижение платежеспособности, а также сокращение программ субсидирования путевок и детского кешбэка", - пояснила руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова.

По ее мнению, снижению продаж лагерей в Краснодарском крае способствовали и погодные катаклизмы - после ливней и штормов спрос на них снижался, пишет Интерфакс.

Как отметила Иванова, из-за закрытия лагерей в Крыму сократился ассортимент и количество предложений по детскому отдыху на море. Правда, это помогло загрузиться лагерям Краснодарского края, в основном, благодаря приему детей социальных групп.

Некоторым родителям стало слишком дорого отправлять детей в лагеря на море, особенно из регионов Урала и Западной Сибири.

"Активно шли продажи путевок и раннее бронирование лишь в тех регионах, где были сохранены меры поддержки, это Алтай, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород. Примерно треть регионов такую поддержку не оказывала, и здесь детские лагеря летом оказались не заполнены. Это, прежде всего, Марий Эл, Бурятия, Москва и Московская область", - уточнила эксперт.

Как пояснила Иванова, родители стали выбирать, прежде всего, лагеря в своем или соседних регионах. В результате эти объекты оказались в более выгодном положении, чем лагеря федерального значения.

По ее словам, параллельно уменьшению доли отдыха, организованного туроператорами, выросло число нелегальных лагерей, предлагающих более дешевые путевки, но не соответствующих требованиям к детским оздоровительным учреждениям.

По данным Минпросвещения РФ, летом 2023 года в России детей принимали около 40 тыс. лагерей всех типов. Планировалось, что суммарно в них отдохнет более 6 млн ребят.

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