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Продажи пасхального декора в Самаре выросли на 22%

3 мая 2024 09:23
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Продажи пасхального декора в Самаре выросли на 22%

В этом году одно из важнейших событий православного календаря приходится на 5 мая. Россияне уже начали активно покупать на Авито пасхальные товары — посуду, декор, красители и даже ингредиенты для куличей. В преддверии праздника мы собрали несколько интересных предложений от мастеров: домашние куличи, наборы для украшения куличей, пасхальный декор ручной работы и многое другое.

Продажи пищевых красителей для яиц на Авито в преддверии Пасхи выросли на 46% год к году.

Продажи посуды с пасхальными мотивами за тот же период в Самаре выросли в 2 раза, а пасхальных корзин было продано на 4% больше.

Увеличились продажи пасхального декора — на 22%. Особенной популярностью пользуются свечи в виде кроликов и яиц — их продажи выросли в 2 раза.

Пасхальные угощения

На Авито можно найти все, что потребуется для подготовки к Пасхе: формы для куличей, цукаты, кондитерскую посыпку для украшения пасхальной выпечки, а также красители и термонаклейки для яиц.

Главные атрибуты Пасхи — куличи и разноцветные яйца. И если яйца покрасить несложно, то для того, чтобы самостоятельно испечь кулич, нужны соответствующие навыки и много свободного времени. В другом случае всегда можно купить готовый кулич в магазине. Но если хочется домашней выпечки — не проблема: кондитеры с Авито предлагают самые разные варианты домашних куличей от простых до изысканных версий с интересными начинками и роскошным декором. Цены на доступные варианты начинаются от 50 рублей, на более сложные — от 750 рублей.

Еще одно традиционное пасхальное угощение — творожная пасха. Ее также можно приобрести на Авито в готовом виде. Российские кондитеры предлагают как классические варианты, так более интересные — например, со вкусом пломбира, сникерса, тутти-фрутти и три шоколада. Простые варианты можно приобрести по цене от 200 рублей, а более изысканные будут стоить от 1000 рублей.

На Авито также можно найти интересные наборы для окрашивания яиц. Например, набор с перламутровыми красками, мраморным эффектом или краски-хамелеоны, которые меняют цвет в зависимости от освещении. По сравнению с прошлым годом накануне Пасхи россияне стали покупать пищевые красители для яиц на 46% чаще. В среднем купить набор красителей на платформе можно за 260 рублей.

В дополнение к куличу, пасхе и яйцам можно заказать у мастеров с Авито другие десерты на пасхальную тематику. Например, творожного мини-кролика, шоколадные яйца со вкусом лимона, капкейки с пасхальным декором и даже пасхальную клубнику в шоколаде.

Праздничные украшения

Создать еще более праздничную атмосферу в доме поможет пасхальный декор. Если хочется красиво сервировать стол, в первую очередь вам понадобятся сервировочные салфетки — например, можно присмотреться к этому варианту с вышивкой. Сложить куличи и яйца в плетеную корзину будет не только красиво, но и удобно для освящения в храме. Их продажи на Авито год к годы выросли на 4%, средняя цена — 300 рублей.

На платформе также можно найти множество посуды с пасхальными и весенними мотивами: например, тарелки, подставки для яиц. В преддверии Пасхи по сравнению с прошлым годом продажи такой посуды на платформе в Самаре увеличились в 3 раза, средняя цена — 1230 рублей.

Продажи пасхального декора на Авито год к годы выросли на 22%. Украсить интерьер к празднику можно фигурками зайцев, вязаными курицами ручной работы, готовой композицией. Также в 2 раза увеличились продажи пасхальных свечей, их средняя цена — 100 рублей. Россияне активно украшают свои дома свечами в виде яиц и кроликов.

 

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