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Присоединяйтесь к трансляции всероссийского благотворительного марафона «Все для Победы!»

19 февраля 2023 18:23
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Все средства, собранные во время марафона, направят на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области – наших земляков-военнослужащих.

Стань частью всероссийского благотворительного марафона «Все для Победы!».

Присоединяйся к трансляции в ВКонтакте, на сайте sovainfo.ru, а также на телеканале «Губерния» сегодня с 18:00.

Цель акции – продемонстрировать всенародную сплоченность и поддержать участников спецоперации, поддержать армию нашей страны.

Все средства, собранные во время марафона, направят на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области – наших земляков-военнослужащих. Чтобы внести свой вклад в общую Победу, достаточно будет отсканировать QR-код во время трансляции и следовать инструкции.

2022 год показал, насколько жители всей страны и Самарской области способны объединиться в условиях беспрецедентных вызовов. Практически каждую неделю самарские гуманитарные колонны отправляются в Донбасс. Наш регион стал первым в России, подписавшим соглашение о сотрудничестве с населенным пунктом в ДНР – городом Снежное. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым поблагодарил Самарскую область за сплоченность и вклад в Победу.

 

Фото: медиамарафон "Все для Победы!"

Теги: Акценты

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