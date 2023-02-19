Присоединяйтесь к трансляции всероссийского благотворительного марафона «Все для Победы!»

213

Стань частью всероссийского благотворительного марафона «Все для Победы!».



Присоединяйся к трансляции в ВКонтакте, на сайте sovainfo.ru, а также на телеканале «Губерния» сегодня с 18:00.



Цель акции – продемонстрировать всенародную сплоченность и поддержать участников спецоперации, поддержать армию нашей страны.



Все средства, собранные во время марафона, направят на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области – наших земляков-военнослужащих. Чтобы внести свой вклад в общую Победу, достаточно будет отсканировать QR-код во время трансляции и следовать инструкции.



2022 год показал, насколько жители всей страны и Самарской области способны объединиться в условиях беспрецедентных вызовов. Практически каждую неделю самарские гуманитарные колонны отправляются в Донбасс. Наш регион стал первым в России, подписавшим соглашение о сотрудничестве с населенным пунктом в ДНР – городом Снежное. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым поблагодарил Самарскую область за сплоченность и вклад в Победу.

Фото: медиамарафон "Все для Победы!"