Принимаются заявки на участие в конкурсе социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»

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В период с 10 января по 1 июня 2022 года Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России проводит Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».



Цель мероприятия – привлечение внимания общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.



К участию принимаются творческие работы по следующим направлениям:



- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;



- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;



- «Лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».



Для участия в региональном этапе конкурса все желающие до 20 февраля 2022 года могут направить свои работы в подразделения по контролю за оборотом наркотиков соответствующего территориального органа МВД России в своем субъекте РФ. В федеральный этап выйдут по одной лучшей работе в трех номинациях от каждого региона.



Итоги конкурса будут опубликованы в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (22 июня 2022 года). Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками.