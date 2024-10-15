При поиске работы россияне указывают зарплатные ожидания в среднем на 32% выше предыдущего уровня дохода

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, насколько зарплатные ожидания, указанные в резюме российских соискателей, отличались от их текущей зарплаты на момент составления документа. Согласно результатам опроса, большинство опрошенных предпочитают указывать свои зарплатные ожидания в резюме, причем 29% делают это всегда, 38% — иногда. В среднем у респондентов, которые указали свои зарплатные ожидания в резюме, уровень ожидаемого дохода был на 32% выше суммы, которую они получали на тот момент.
18% респондентов повышали свои зарплатные ожидания в резюме относительно текущего дохода на 10–20%, 13% россиян — на 21–30%. У 11% опрошенных указанный в резюме ожидаемый доход незначительно отличался от реального — разница составляла менее 10%. Каждый десятый (10%) участник опроса указывал в резюме сумму текущего дохода, т.е. совсем не менял свои зарплатные ожидания при поиске нового места работы.
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Насколько отличалась сумма зарплатных ожиданий, которую россияне в последний раз указывали в резюме, от их дохода на тот момент
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Насколько отличалась сумма зарплатных ожиданий от текущего дохода
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Доля респондентов, увеличивших свои зарплатные ожидания в резюме на соответствующий процент, %
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Менее, чем на 10%
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11%
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10-20%
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18%
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21-30%
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13%
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31-40%
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7%
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41-50%
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6%
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51-60%
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4%
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61-70%
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2%
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71-80%
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2%
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81-100%
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2%
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Более, чем в два раза
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4%
В среднем при переходе на новое место работы свои зарплатные ожидания относительно текущего дохода больше всего повышали административные работники, а также сотрудники сферы банков и инвестиций. В этих индустриях среднее значение роста составило 38%.