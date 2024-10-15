При поиске работы россияне указывают зарплатные ожидания в среднем на 32% выше предыдущего уровня дохода

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Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, насколько зарплатные ожидания, указанные в резюме российских соискателей, отличались от их текущей зарплаты на момент составления документа. Согласно результатам опроса, большинство опрошенных предпочитают указывать свои зарплатные ожидания в резюме, причем 29% делают это всегда, 38% — иногда. В среднем у респондентов, которые указали свои зарплатные ожидания в резюме, уровень ожидаемого дохода был на 32% выше суммы, которую они получали на тот момент.

18% респондентов повышали свои зарплатные ожидания в резюме относительно текущего дохода на 10–20%, 13% россиян — на 21–30%. У 11% опрошенных указанный в резюме ожидаемый доход незначительно отличался от реального — разница составляла менее 10%. Каждый десятый (10%) участник опроса указывал в резюме сумму текущего дохода, т.е. совсем не менял свои зарплатные ожидания при поиске нового места работы.

Насколько отличалась сумма зарплатных ожиданий, которую россияне в последний раз указывали в резюме, от их дохода на тот момент

Насколько отличалась сумма зарплатных ожиданий от текущего дохода Доля респондентов, увеличивших свои зарплатные ожидания в резюме на соответствующий процент, % Менее, чем на 10% 11% 10-20% 18% 21-30% 13% 31-40% 7% 41-50% 6% 51-60% 4% 61-70% 2% 71-80% 2% 81-100% 2% Более, чем в два раза 4%

В среднем при переходе на новое место работы свои зарплатные ожидания относительно текущего дохода больше всего повышали административные работники, а также сотрудники сферы банков и инвестиций. В этих индустриях среднее значение роста составило 38%.