Главные новости:
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени

1 ноября 2025 19:10
255
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.

В Москве состоялся Х Съезд Союза «Национальная Медицинская Палата», крупнейшего объединения медицинских работников страны. Гостями форума стали известные ученые, руководители министерств и ведомств, представители некоммерческих организаций и практикующие врачи со всей России.

В ходе мероприятия Президента Самарской областной ассоциации врачей Сергея Измалкова наградили Орденом Союза медицинского сообщества«Национальная Медицинская Палата» "За верность долгу» I степени. Его вручил Президент Национальной медицинской палаты, Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Сергей Измалков возглавляет Самарскую областную ассоциацию врачей порядка 14 лет, является заслуженным врачом Российской Федерации и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.

"В настоящее время Самарская областная ассоциация врачей реализует программы по защите профессиональных прав врачей и непрерывного профессионального развития врачей. В последние несколько лет сообщество, которое является соучредителем Национальной медицинской палаты РФ, заметно укрепило свои позиции. Так, ни один отраслевой законопроект и иные документы не остаются без экспертной оценки общественников. В Самарской области ассоциация работает в тесном сотрудничестве с областным минздравом, отраслевым вузом и медучреждениями региона", - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

На днях глава ведомства вручил Сергею Николаевичу благодарность за большой личный вклад в развитие здравоохранения Самарской области.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Новости по теме
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии.
01 ноября 2025, 17:10
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии. Здравоохранение
207
Полтора века на страже здоровья. 
01 ноября 2025, 16:17
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
Полтора века на страже здоровья.  Здравоохранение
219
Под видом обычных пациентов в больницы и поликлиники будут приходить проверяющие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
31 октября 2025, 20:27
Тайные агенты от Росздравнадзора проверят качество медуслуг в Самаре
Под видом обычных пациентов в больницы и поликлиники будут приходить проверяющие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Здравоохранение
537
В центре внимания
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
213
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
409
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
661
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
612
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
524
Весь список