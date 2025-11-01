Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени

255

В Москве состоялся Х Съезд Союза «Национальная Медицинская Палата», крупнейшего объединения медицинских работников страны. Гостями форума стали известные ученые, руководители министерств и ведомств, представители некоммерческих организаций и практикующие врачи со всей России.

В ходе мероприятия Президента Самарской областной ассоциации врачей Сергея Измалкова наградили Орденом Союза медицинского сообщества«Национальная Медицинская Палата» "За верность долгу» I степени. Его вручил Президент Национальной медицинской палаты, Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Сергей Измалков возглавляет Самарскую областную ассоциацию врачей порядка 14 лет, является заслуженным врачом Российской Федерации и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.

"В настоящее время Самарская областная ассоциация врачей реализует программы по защите профессиональных прав врачей и непрерывного профессионального развития врачей. В последние несколько лет сообщество, которое является соучредителем Национальной медицинской палаты РФ, заметно укрепило свои позиции. Так, ни один отраслевой законопроект и иные документы не остаются без экспертной оценки общественников. В Самарской области ассоциация работает в тесном сотрудничестве с областным минздравом, отраслевым вузом и медучреждениями региона", - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

На днях глава ведомства вручил Сергею Николаевичу благодарность за большой личный вклад в развитие здравоохранения Самарской области.

Фото: минздрав СО