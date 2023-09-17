Престольный праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» отметили в Сызрани

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В Сызрани прошел благодарственный молебен в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области.

В праздничном богослужении приняли участие руководство, ветераны и сотрудники 7 отряда.

После торжественной литургии прихожане совершили крестный ход.

Праздник в честь иконы «Неопалимая Купина» является престольным для храма, который был построен благодаря усилиям семьи Матиевских в благодарность за спасение Сызрани во время взрыва на Сердовинском арсенале в 2002 году.

Виктор Анатольевич Матиевский внес большой вклад в развитие пожарной охраны Самарской области, сызранского пожарно-спасательного гарнизона, пожарно-спасательного спорта Самарской области.

Фото: ГУ МЧС СО