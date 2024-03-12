Представители спортивной общественности региона поделились впечатлениями от  Всемирного фестиваля молодежи

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На прошлой неделе в России завершился Всемирный фестиваль молодежи-2024. В составе делегации Самарской области в фестивале участвовали представители спортивной общественности региона, которые с удовольствием поделились с нами впечатлениями

Екатерина Давыдова, сотрудник ГАУ ДО СО "СШОР № 1" Самарская область :



Все приходит, когда ты отпускаешь. Именно так, с чувством задора и легкого азарта, я подавала заявку на Всемирный фестиваль молодежи. Получив заветное письмо о прохождении конкурса, я не сразу поверила своему счастью. К слову, осознание пришло только в моменте получения заветного бейджа, обеспечивающего доступ ко всем площадкам фестиваля.



Программа ВФМ была очень насыщенная, на любой вкус и интерес можно было подобрать себе событие или спикера. Спортивное направление было освещено разнообразно - ежедневные зарядки со звездами, баскетбольный кубок, мастер-классы по керлингу, ледовое шоу Ильи Авербуха при участии олимпийских чемпионов, зона ГТО и, конечно же, забег «Навстречу друг другу» на дистанцию 4.6 км, в котором я приняла участие. Две группы российских и иностранных участников стартовали из разных локаций, бежали навстречу друг другу и в итоге слились в один поток. В этот момент я испытала потрясающее чувство единения и мощной энергетики, что помогло легко прийти к финишу и получить памятную медаль.



Не менее важным событием для меня было шествие молодежи фестиваля, целью которого было объединить всех участников, показать культуры, традиции и особенности. Колорит был потрясающим - яркие костюмы, живая музыка, национальные песни и танцы. Я же с большой гордостью и любовью несла флаг «Спортивной школы олимпийского резерва № 1», сотрудником которой являюсь. Мне хотелось громко заявить о своей школе, потому что ГАУ ДО СО «СШОР № 1» — одна из крупнейших спортивных школ России. И я выражаю огромную благодарность своему коллективу и министерству спорта Самарской области, ведь без вашей поддержки я бы не оказалась на фестивале.



ВФМ 2024 - уникальное и неповторимое событие. И его продолжением будут являться Всемирные Игры Дружбы 2024, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге уже в сентябре. И это новая глава в истории спорта, частью которой я бы очень хотела стать!



Николай Гурьев , игрок и тренер по пляжному теннису :



На фестивале я посетил дискуссию "Спорт в современном мире" с участием главных функционеров российского спорта - первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и других. З

Они затронули, в первую очередь, то, как будет развиваться спорт в изменившихся реалиях (как было - уже не будет), обсудили студенческий спорт, фиджитал как будущее направление.



После дискуссии в составе делегации Самарской области я посетил ледовое шоу Ильи Авербуха. Представление произвело на меня колоссальное впечатление! На фигурном катании я был впервые. Феноменально! Венцом программы стало выступление олимпийского чемпиона Романа Костомарова в паре с Оксаной Домниной. С первых секунд его появления я вскочил на ноги и аплодировал без остановки.

Фото: минспорта СО