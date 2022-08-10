Я нашел ошибку
Главные новости:
Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
Сохранение прожиточного минимума без посещения отделения судебных приставов
Сохранение прожиточного минимума без посещения отделения судебных приставов
В Большой Глушице единороссы вручили ключи от пяти новых автомобилей медицинским работникам
В Большой Глушице единороссы вручили ключи от пяти новых автомобилей медицинским работникам
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
За последние два дня на дорогах Тольятти пострадали три ребенка
За последние два дня на дорогах Тольятти пострадали три ребенка
В Самаре воспитанники военно-патриотических клубов зарядились энергией с Росгвардией
В Самаре воспитанники военно-патриотических клубов зарядились энергией с Росгвардией
Представитель Центра развития социального интеллекта из Самары стал победителем конкурса Фонда Потанина "Точка опоры"
Представитель Центра развития социального интеллекта из Самары стал победителем конкурса Фонда Потанина "Точка опоры"
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.38
0.06
EUR 61.55
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Представитель Центра развития социального интеллекта из Самары стал победителем конкурса Фонда Потанина "Точка опоры"

10 августа 2022 09:22
104
Представитель Центра развития социального интеллекта из Самары стал победителем конкурса Фонда Потанина "Точка опоры"

Конкурс проводится в рамках благотворительной программы «Эффективная филантропия».

Конкурс «Точка опоры» призван поддержать инфраструктурные социально ориентированные негосударственные некоммерческие организации. Всего на конкурс было подано 274 заявки. Победителями признаны 70 НКО из 25 регионов страны. Среди них оказалась представительница Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации семьи и детей «Центр развития социального интеллекта» Самарской области Ольга Титкова.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Фонд продолжает поддерживать ведущие НКО, работающие с самыми незащищенными и уязвимыми группами населения. Конкурс «Точка опоры» показал, что такая поддержка сейчас очень нужна и востребована: заявок от участников оказалось так много, что мы приняли решение увеличить грантовый фонд с 450 млн до почти 550 мнл рублей – с целью поддержать как можно большее число организаций. Помогать НКО в их стремлении вне зависимости от внешних обстоятельств сохранять и наращивать масштабы, уровень и объемы поддержки, которую они оказывают своим целевым группам – одна из главных задач для Фонда, ведь от этого зависит и качество жизни множества людей, и устойчивость некоммерческого сектора в целом».

Организации, победившие в конкурсе, работают в сферах соцподдержки и соцзащиты, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья, улучшения морально-психологического состояния людей и других областях. Поддержанные НКО получат гранты объемом до 10 млн рублей, эти средства позволят им предоставлять прямую и качественную помощь своим благополучателям, а также обеспечить своим сотрудникам возможность приобретать актуальные и необходимые для работы навыки и компетенции.

Общий грантовый фонд конкурса составил 549 112 170 рублей.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
10 августа 2022  10:00
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
55
9 августа Дмитрий Азаров отмечает день рождения. Он руководит областью 5 лет, и за это время во многих направлениях произошли существенные позитивные изменения. 
9 августа 2022  19:17
Во благо региона и земляков – чем отмечены 5 лет Самарской области под руководством Дмитрия Азарова
299
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
9 августа 2022  13:45
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
342
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
9 августа 2022  13:39
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
348
появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
9 августа 2022  12:00
Появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
373
Весь список