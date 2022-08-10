Представитель Центра развития социального интеллекта из Самары стал победителем конкурса Фонда Потанина "Точка опоры"

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Конкурс проводится в рамках благотворительной программы «Эффективная филантропия».

Конкурс «Точка опоры» призван поддержать инфраструктурные социально ориентированные негосударственные некоммерческие организации. Всего на конкурс было подано 274 заявки. Победителями признаны 70 НКО из 25 регионов страны. Среди них оказалась представительница Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации семьи и детей «Центр развития социального интеллекта» Самарской области Ольга Титкова.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Фонд продолжает поддерживать ведущие НКО, работающие с самыми незащищенными и уязвимыми группами населения. Конкурс «Точка опоры» показал, что такая поддержка сейчас очень нужна и востребована: заявок от участников оказалось так много, что мы приняли решение увеличить грантовый фонд с 450 млн до почти 550 мнл рублей – с целью поддержать как можно большее число организаций. Помогать НКО в их стремлении вне зависимости от внешних обстоятельств сохранять и наращивать масштабы, уровень и объемы поддержки, которую они оказывают своим целевым группам – одна из главных задач для Фонда, ведь от этого зависит и качество жизни множества людей, и устойчивость некоммерческого сектора в целом».

Организации, победившие в конкурсе, работают в сферах соцподдержки и соцзащиты, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья, улучшения морально-психологического состояния людей и других областях. Поддержанные НКО получат гранты объемом до 10 млн рублей, эти средства позволят им предоставлять прямую и качественную помощь своим благополучателям, а также обеспечить своим сотрудникам возможность приобретать актуальные и необходимые для работы навыки и компетенции.

Общий грантовый фонд конкурса составил 549 112 170 рублей.