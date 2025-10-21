Представитель Самарской области вошел в Экспертный совет Знание.Премия

Я нашел ошибку
Главные новости:
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.38
EUR 94.38
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Представитель Самарской области вошел в Экспертный совет Знание.Премия

21 октября 2025 17:32
135
Представитель Самарской области вошел в Экспертный совет Знание.Премия

Главная просветительская награда страны Знание.Премия анонсировала состав Экспертного совета. В него вошли более 300 представителей всех регионов России. Они сформируют федеральный шорт-лист в 15 номинациях, а также выберут лучшего просветителя и просветительский проект в каждом субъекте РФ.
От Самарской области в Экспертный совет Знание.Премия вошел проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Михаил Леонов.

Напомним, летом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев был избран членами Самарского регионального отделения Российского общества «Знание» председателем наблюдательного совета Общества «Знание» в Самаре. В центре внимания регионального подразделения Общества: просветительская деятельность и взаимодействие со школьниками, их родителями, молодежью, участниками СВО и их семьями. В числе приоритетных направлений деятельности - масштабирование интеллектуальных проектов, а также расширение состава лекторов.

«Чтобы выбрать лучших во всех регионах России, мы разработали объективную систему оценки: каждую заявку рассматривают пять экспертов. Лишь один среди них — из того же региона, что и соискатель. Это исключит любую предвзятость и обеспечит обмен опытом между разными уголками страны», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Заявки оценивают и руководители патриотических организаций: исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Афанасьев, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина, исполнительный директор ООО «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова, исполнительный директор ООО «Российский Красный Крест» Мария Мухина и др.

С полным составом Экспертного совета пятого сезона можно ознакомиться на сайте Знание.Премия.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
146
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
156
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
352
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
387
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
438
Весь список