Представитель Самарской области вошел в Экспертный совет Знание.Премия

135

Главная просветительская награда страны Знание.Премия анонсировала состав Экспертного совета. В него вошли более 300 представителей всех регионов России. Они сформируют федеральный шорт-лист в 15 номинациях, а также выберут лучшего просветителя и просветительский проект в каждом субъекте РФ.

От Самарской области в Экспертный совет Знание.Премия вошел проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Михаил Леонов.

Напомним, летом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев был избран членами Самарского регионального отделения Российского общества «Знание» председателем наблюдательного совета Общества «Знание» в Самаре. В центре внимания регионального подразделения Общества: просветительская деятельность и взаимодействие со школьниками, их родителями, молодежью, участниками СВО и их семьями. В числе приоритетных направлений деятельности - масштабирование интеллектуальных проектов, а также расширение состава лекторов.

«Чтобы выбрать лучших во всех регионах России, мы разработали объективную систему оценки: каждую заявку рассматривают пять экспертов. Лишь один среди них — из того же региона, что и соискатель. Это исключит любую предвзятость и обеспечит обмен опытом между разными уголками страны», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Заявки оценивают и руководители патриотических организаций: исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Афанасьев, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина, исполнительный директор ООО «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова, исполнительный директор ООО «Российский Красный Крест» Мария Мухина и др.

С полным составом Экспертного совета пятого сезона можно ознакомиться на сайте Знание.Премия.