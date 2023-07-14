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Представитель региона в Совфеде Андрей Кислов оценил работу областного центра компетенций в сфере сельского хозяйства

14 июля 2023 18:05
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Андрей Кислов смог оценить материально-техническую базу организации, посетил «фермерский класс», а также лично пообщался с представителями фермерского сообщества.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов посетил Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области. Целью визита стала оценка деятельности организации. По поручению главы Совфеда Валентины Матвиенко такие мероприятия пройдут в центрах компетенций всех регионов страны.

Центр компетенций создан на базе ГБУ ДПО «Самара-АРИС» и принимает участие в разработке и реализации госпрограмм, направленных на развитие АПК, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Последним, как драйверам развития всей сельскохозяйственной отрасли, уделено особое внимание. Потому среди первостепенных задач Центра компетенций не только информационно-консультационная и методологическая помощь, но и содействие созданию новых фермерских хозяйств и кооперативов, их сопровождение при подготовке бизнес-планов, заявок на получение субсидий. Немаловажную роль играет и проведение семинаров, тематических мастер-классов, обучающих сессий.

Ильдар Галиев, руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области: «Прежде чем получить статус Центра компетенций нам пришлось провести немалую работу по обучению и повышению компетенций собственных сотрудников. Сегодня мы обладаем существенной базой знаний, взаимодействуем с научными и образовательными учреждениями региона, сотрудничаем с АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк». И уверены не только в эффективности своей деятельности, но и в успехах фермеров, кооператоров, потенциальных участников агробизнеса, обратившихся к нам».

В рамках визита Андрей Кислов смог оценить материально-техническую базу организации, посетил «фермерский класс», а также лично пообщался с представителями фермерского сообщества. Глава КФХ Олег Ятманкин рассказал об опыте разработки бизнес-плана и технико-экономического обоснования для подачи заявки на грант по направлению «Семейная ферма». Сегодня хозяйство Ятманкиных, благодаря полученному гранту, крепко стоит на ногах: высокоудойный скот размещен в новом помещении, налажена переработка молока и уже сформирована клиентская база среди жителей Исаклинского района. «Мы шли на грант с планами строительства молочной фермы, и очень обрадовались, когда в нашем регионе было принято решение о дополнительном финансирование из областного бюджета. И мы действительно семейная ферма: мне помогает сын, вернувшийся в село из города. Сегодня у меня 200 голов, в том числе 100 – дойное стадо, а нашу продукцию под маркой «Зорька» быстро разбирают. Назвал бренд в честь своей первой коровы», - поделился фермер.

«Поддержка малых форм хозяйствования определена одним из приоритетных направлений развития АПК, как на уровне Правительства Российской Федерации, так и Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. В регионе действует широкий спектр мер господдержки в рамках государственных программ и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», и интерес к ним ежегодно возрастает. Сосредоточить и систематизировать знания и навыки, оказать содействие во взаимодействии субъектов малого предпринимательства с региональным минсельхозом, другими структурам как раз и призван Центр компетенций. Поэтому его создание и работа совершенно оправданы», - подчеркнул Андрей Кислов.

С 2019 года на территории региона при непосредственном участии Центра компетенций зарегистрировано 47 новых кооперативных объединений, вовлечено более 560 пайщиков. Более 90 млн. рублей составила сумма господдержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Центр компетенций продолжает разрабатывать бизнес-планы для заявителей на грантовую поддержку – «Агростартап», «Агростартап – Регион», «Семейная ферма», «Агропрогресс», «Агротуризм». Только в текущем году подготовлено более 110 бизнес-планов.

 

Фото предоставлены министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

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