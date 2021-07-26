Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния певицы

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Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) постепенно улучшается, рассказала РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова.

"Она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <…> Есть улучшения, значит, это уже не крайне", — сказала собеседница агентства.

Артистку подключили к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии.

Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим/РИА Новости