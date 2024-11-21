Праздник День Матери для мам, воспитывающих детей с инвалидностью состоится в Самаре

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24 ноября 2024 года в 10:30 в центре «Вместе Виднее», по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 149 в рамках реализации проекта «ПроНеёСамара: комплексная помощь женщинам, которые воспитывают особенных детей» состоится встреча, посвященная празднованию Дня Матери.

На базе АНО ИПСНД «Вместе Виднее» с 2021 года реализуется проект, объединяющий женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность осуществляется благодаря партнёрам, которые проводят мероприятия безвозмездно, а также поддержке Фонда президентских грантов. На сегодняшний день участницами сообщества «Про НеёСамара» являются более 400 женщин.

В рамках встречи руководитель регионального отделения «ПроНееСамара» Дробашко Мария в дружеской обстановке поздравит самых активных мам сообщества и вручит подарки от партнеров проекта.

Ожидается, что в рамках встречи состоится подписание с Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области Николаевой Юлией Владимировной соглашения о сотрудничестве по поддержке семей воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так же кураторы проекта помощи особенным мамам учебного центра Поволжского банка ПАО Сбербанк Клюева Наталья и Мухрыгина Ольга проведут воркшоп-приветствие и расскажут о поддержке от Сбербанка.

В программе мероприятия планируется проведение мастер-класса «Подарок маме» и сладкий фуршет.

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Фото: АНО ИПСНД «Вместе Виднее»