121

Православные отмечают сегодня Крещение Господне. В этот день вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. По народной традиции, верующие приходят на водоемы и погружаются в ледяную воду, веря, что так смогут излечиться от душевных и телесных болезней.

В этом году в связи с пандемией традиционные крещенские купания в ряде регионов России, в частности, в Красноярске, Улан-Уде и Магадане отменили. В других субъектах окунуться в прорубь можно, но с соблюдением необходимых санитарных мер. Также увеличено количество дежурных бригад скорой помощи.

Ранее в РПЦ рекомендовали верующим воздержаться от массовых купаний на Крещение из-за угрозы заражения коронавирусом, передает Радио Маяк.