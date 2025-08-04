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Правительство Самарской области окажет помощь семье, пострадавшей от атаки вражеского БПЛА.

4 августа 2025 15:34
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В субботу из-за падения обломков беспилотника в Куйбышевском районе Самары загорелся дом, погиб пожилой мужчина.

Об этом Вячеслав Федорищев сообщил в своем Телеграм-канале.

В субботу из-за падения обломков беспилотника в Куйбышевском районе Самары загорелся дом, погиб пожилой мужчина. Его супруге сразу же оказали необходимую оперативную помощь. С ней и ее близкими на постоянной связи медики, психологи, социальные службы.

"Оказываем и финансовую поддержку: сегодня перечисляем 100 тыс. рублей на текущие неотложные нужды. В ближайшее время выделим 3 миллиона рублей семье погибшего, в том числе и на возмещение имущественного ущерба.

От жителей Самарской области и от себя лично ещё раз приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал губернатор.

Теги: Самара

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