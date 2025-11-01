Я нашел ошибку
Главные новости:
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы

1 ноября 2025 18:54
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.

Правительство России упростило правила заселения в гостиницы и оформления временной регистрации. Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы, что значительно упрощает процедуры как для туристов, так и для гостиничного бизнеса.

С 1 января 2026 года граждане России смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению. Одновременно с момента официального опубликования постановления вступает в силу норма о возможности заселения по заграничному паспорту. Этот документ принимается независимо от места постоянной регистрации гостя, что особенно удобно для путешественников. Для военнослужащих введен специальный порядок – они получают право заселяться в гостиницы по удостоверению личности военнослужащего, при этом администрация освобождается от обязанности осуществлять их временную регистрацию.

Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит Министерство внутренних дел России. Информационные системы МВД будут автоматически проверять подлинность документа через межведомственное взаимодействие с базами Госавтоинспекции. Для случаев технических сбоев разработан четкий регламент действий, защищающий интересы как гостей, так и гостиниц.

Министр экономического развития России Максим Решетников прокомментировал инициативу: «Мы целенаправленно уходим от избыточных барьеров, создавая комфортные условия и для туристов, и для индустрии гостеприимства в целом. Люди получают долгожданную возможность выбора документа, а отели – простые и технологичные процедуры, что в конечном счете повысит привлекательность российского туристического рынка и подстегнет внутренний туризм».

«Это важный шаг навстречу комфорту наших туристов и развитию отрасли гостеприимства. Новые правила позволят гостям региона быстрее и проще оформлять проживание, избавляя их от лишней бюрократии», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Обновленные правила разработаны Министерством экономического развития в рамках программы «Трансформация делового климата» в сфере туризма и реализуют поручение Президента РФ Владимира Путина, данное по итогам совещания в июне 2024 года. Принятие обновленных правил не повлечет дополнительных административных барьеров для гостиничного бизнеса и будет способствовать развитию внутреннего туризма в стране.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Россия

Весь список