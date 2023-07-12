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Правительство России расширило перечень показателей эффективности работы губернаторов

12 июля 2023 21:26
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Руководители регионов обязаны охватить минимум 38 важнейших направлений социально-экономического развития.

Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 12 июля.

Качество работы глав регионов теперь будут анализировать с учетом трех новых параметров. Речь идет об увеличении мест в учреждениях образования, обеспечении школ и детсадов охраной, а также их доступности для детей-инвалидов. Расширенный перечень показателей эффективности губернаторов утвержден постановлением кабмина от 1 июля 2023 года. «Парламентская газета» разобралась в новшествах.

Больше, безопаснее, доступнее

Прежний порядок оценки результативности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Правительство утвердило постановлением от 3 апреля 2021 года. К действовавшим на тот момент положениям добавили такие характеристики, как степень вовлеченности населения в волонтерскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, «цифровая зрелость» госорганов.

«Показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом», — говорится на сайте Правительства.

В частности, уровень образования в регионе до сих пор определяли на основе:

- доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до восьми лет;

- доли молодых людей в возрасте от 15 лет до 21 года, которые учатся по основным общеобразовательным программам и основным профессиональным образовательным программам;

- количества работников в возрасте 22 лет и старше, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование;

- численности освоивших дополнительные профессии.

Теперь в списке появились еще три позиции:

- создание новых мест в общеобразовательных организациях. В расчет принимаются планируемые и достигнутые результаты использования субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Современная школа»;

- обеспеченность детских садов и школ охраной;

- беспрепятственный доступ в садики и школы для детей-инвалидов.

Капремонт и «цифровая зрелость»

Руководители регионов обязаны охватить минимум 38 важнейших направлений социально-экономического развития. Среди таких ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, темпы роста реальных зарплат, доля систематически занимающихся физкультурой и спортом, развитие талантов у детей и молодежи, объемы жилищного строительства, воспитание гармоничной и социально ответственной личности, поддержка малого и среднего предпринимательства, экологическое благополучие.

Мониторинг деятельности губернаторов включает также количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе в результате капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. При этом впервые учтены интересы присоединенных территорий. Добавлено положение, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях необходимо включить в план капремонт жилых помещений и многоквартирных домов. А вот показатели объема жилищного строительства для них предложено устанавливать индивидуально, по запросу глав регионов.

«Для дошкольного и школьного образования добавление критериев действительно необходимо и вдвойне необходимо для новых регионов Российской Федерации. Эти нововведения абсолютно правильные и разумные, — сказал в беседе с «Парламентской газетой» директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. — При этом нужно понимать, что они носят не столько характер отслеживания того, что происходит по этим параметрам, сколько являются прямым инструментом государственного управления».

Он также добавил, что дополнения, которые внесены в прежний перечень ключевых показателей, требуют особого внимания губернаторов. Ведь с учетом их будут распределяться ресурсы, в том числе материальные и организационные. Однако собеседник издания отметил, что бесконечно расширять список нельзя.

«Иначе после перехода какой-то границы оказывать всем направлениям одинаковое внимание станет невозможно. В дальнейшем надо относиться к этому очень аккуратно и консервативно и по каждому критерию, как в данном случае, принимать взвешенное решение», — подытожил эксперт.

Другой важный аспект — «цифровая зрелость» органов госвласти, местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование отечественных информационных технологий. Ее будут оценивать еще по нескольким критериям:

- количество случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные документы в подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

- доля медицинских государственных и муниципальных учреждений, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем;

- объем реализованных органами государственной власти и местного самоуправления сервисов на базе единой платформы;

- расходы на закупку или аренду отечественного программного обеспечения и платформ.

 

Фото:    ru.freepik.com

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