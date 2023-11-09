Правительство предложило повысить пошлину за оформление загранпаспорта

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Правительство России предложило поднять пошлину за оформление заграничного паспорта с 5 тыс. до 6 тыс. рублей. Такое предложение содержится в поправках в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму 8 ноября.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта. Предполагается, что размер пошли вырастет с 1 января 2024 года, пишут "Известия".

Также кабмин предложил повысить стоимость оформления загранпаспорта детям с 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей, вида на жительство иностранному гражданину с 5 тыс. до 6 тыс. рублей, регистрацию иностранца по месту жительства с 350 до 420 рублей и разрешения на временно проживание с 1600 до 1920 рублей.

Ранее, 21 сентября, МИД РФ предложил повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом и в целом проиндексировать консульские услуги за рубежом. Предполагается повышение цены оформления обычного документа сроком на пять лет с $30 до $35, а биометрического, который действует 10, с $80 до $90.