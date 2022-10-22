Пожарный надзор: профилактический рейд по многодетным семьям провели в Похвистневском районе

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Важным направлением деятельности органов государственного пожарного надзора является профилактическая работа с семьями группы социального риска.

Так, на днях, сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав м.р. Похвистневский был проведен совместный выезд в с. Рысайкино по местам проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

Во многих из них проживает трое и более детей. В некоторых домах имеются грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Во время проведения рейдов специалисты напомнили взрослым правила использования электроприборов в доме, рассказали о необходимости своевременного ремонта отопительных печей, чистки дымоходов, проверки электропроводки, ремонта дымовых труб.

С детьми провели беседы о том, к каким последствиям могут привести игры с огнем, как избежать пожара и что нужно делать в случае его возникновения.

Задача подобных рейдов – не наказать жильцов, а провести с ними беседы о пожарной безопасности, рассказать о последствиях, к которым может привести использование самодельного обогревательного прибора, топящаяся печь или неисправные провода. Места проживания данной категории граждан находятся на особом учете у представителей отдела надзорной деятельности. Владельцам домов раздаются памятки и листовки. Главным гарантом безопасности людей сотрудники МЧС России считают чувство ответственности и неравнодушное отношение домовладельцев к соблюдению элементарных норм и правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО