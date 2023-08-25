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Пожарный из села Новый Буян спас тонущего мужчину

25 августа 2023 11:59
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Пожарный из села Новый Буян спас тонущего мужчину

19 августа 2023 года коренной житель села Новый Буян, пожарный пожарно-спасательной части № 111 пожарно-спасательного отряда № 41 противопожарной службы Самарской области Савинов Олег Викторович находился на отдыхе с семьёй и дру́гом на берегу одного из прудов сельского поселения Новый Буян.

У спасателей глаз намётан, поэтому, увидев, как один из мужчин «весёлой» компании, расположившейся на противоположном берегу водоёма, пошёл купаться, Олег Викторович насторожился. У него не осталось сомнений: мужчина хочет переплыть пруд. Будучи уроженцем этих мест, наш пожарный хорошо понимал, что данное озеро вообще не предназначено для купания: мутная вода, илистый грунт, местами глубина до 4 метров. Когда-то там росли деревья, на остатки стволов которых можно и сейчас наткнуться под водой. 

Олег Викторович вспоминает: «Мужчина, видимо, не рассчитал свои силы и стал тонуть. Я увидел, как он периодически уходит под воду и, не медля ни секунды, бросился ему на помощь, одновременно крикнув окружающим, чтобы вызывали скорую». Так как голова мужчины перестала появляться на поверхности, подплыв к месту, где видел его последний раз, пожарный стал нырять в поисках пострадавшего. И только после пятой или шестой попытки его усилия увенчались успехом. Спасенного мужчину вытащить на берег Олегу помог друг, но действовать надо было очень быстро: тот не дышал и не подавал признаков жизни.

«В этой ситуации, конечно, сыграло большую роль то, что мы на службе проходим обучение по оказанию первой медицинской помощи, – говорит Олег Викторович. – Конечно, всегда хочется, чтобы эти знания так и остались только в теории и не было случаев, где их можно было бы применить. Однако в жизни бывают моменты, когда их приходится использовать на практике». 

В течение 3-4 минут Олег делал пострадавшему искусственное дыхание. Реанимационные мероприятия дали положительный результат: мужчина начал дышать. Олег Савинов находился с пострадавшим до прибытия скорой помощи.

По словам начальника пожарно-спасательной части № 111 пожарно-спасательного отряда № 41 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Мягкова Александра Александровича, пожарный Олег Савинов – исполнительный и ответственный работник,  прекрасный семьянин, любящий и заботливый отец. «И ещё - он очень скромный», - улыбаясь, дополняет начальник подразделения.

Вот такие они, наши пожарные-спасатели, делающие, как они считают сами, обычное дело, вне зависимости от того, на работе они или нет, и наивысшей наградой для которых являются спасенные жизни.  

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