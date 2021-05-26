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Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 

26 мая 2021 14:29
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Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!

Дорогие выпускники!

Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!

В эти майские дни в образовательных учреждениях области по старой доброй традиции проходит замечательный праздник – «Последний звонок». Он символизирует прочную связь между поколениями «первоклашек» и выпускников, учащимися и учителями, детьми и родителями.

Теперь для вас начинается новый, быть может, самый важный этап жизни. Перед вами открыты все дороги. У вас есть все для того, чтобы получить качественное образование, реализовать свои таланты. Убежден, вы будете уверенно идти к своей мечте. А мы поможем вам в этом.

Президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что именно вам, молодым, предстоит обеспечить прорывное развитие страны. Экономический рост, развитие науки, высокая конкурентоспособность России, – все это невозможно без получения качественного образования.

На решение этих задач направлены инициированные Главой государства национальные проекты «Образование», «Демография» и «Здравоохранение».

Для нас крайне важно, чтобы каждый из вас смог найти свое призвание и применение своим способностям на родной земле. Поэтому нами вводится новая мера поддержки – выпускники школ, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области, получат субсидии в размере десяти тысяч рублей.

Слова огромной благодарности хочу выразить учителям и родителям, которые терпеливо, мудро, самоотверженно помогали детям, учили, передавали свой опыт, поддерживали во всех начинаниях.

Дорогие выпускники! Наша Родина – великая Россия, наша родная Самарская область нуждается в вашей энергии, в ваших талантах, надеется на вас! Желаю вам успеха и удачи! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Акценты В центре внимания выпускников Дмитрий Азаров поздравление

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